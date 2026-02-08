Nga tuyên bố kiểm soát thêm 2 khu vực của Ukraine

(VTC News) -

Ngày 8/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Nhờ những hành động quyết đoán, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát khu vực Sidorovka thuộc vùng Sumy và đơn vị thuộc Cụm tác chiến phía Tây kiểm soát được khu vực Glushkovka thuộc vùng Kharkov".

Trong ngày hôm qua, quân đội Ukraine cũng ghi nhận 1.105 binh lính thiệt mạng tại khu vực tác chiến đặc biệt của Nga. Cùng với đó, hệ thống phòng không Nga bắn hạ 27 tên lửa HIMARS và 3 tên lửa tầm xa Neptune của Ukraine.

Cục diện trên chiến trường trong cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt. (Ảnh: TASS)

"Hệ thống phòng không Nga bắn hạ 27 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất, 3 tên lửa tầm xa Neptune và 42 máy bay không người lái cánh cố định", TASS dẫn lời quan chức cấp cao Nga cho biết.

Cùng thời điểm, Thống đốc tỉnh Bryansk của Nga Alexander Bogomaz tố Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực này trong đêm 7/2, khiến nguồn cung điện tại nhiều địa phương bị gián đoạn.

Theo ông Bogomaz, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Neptune cùng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS để tập kích tỉnh Bryansk, khu vực giáp biên giới với tỉnh Chernihiv và Sumy của Ukraine.

Trong khi đó, phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump cho biết cuộc đàm phán về hoà bình giữa Nga và Ukraine tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) diễn ra rất tốt đẹp và có thể có đột biến mới xảy ra. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Ông Trump từng cam kết chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ tháng 2/2022 tuy vậy, hơn một năm sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, cam kết này vẫn chưa được hiện thực hóa trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn và các bên còn nhiều bất đồng then chốt.

Các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã thảo luận về mục tiêu tham vọng là đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vào tháng 3 tới.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết mốc thời gian này nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn do chưa đạt được đồng thuận về vấn đề lãnh thổ - một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất.