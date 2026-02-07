Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Iran ngay sau đàm phán hạt nhân

(VTC News) -

Phát biểu sau cuộc gặp hôm thứ Sáu (6/2) tại Muscat, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại “bình tĩnh”, không kèm theo sức ép hay các mối đe dọa. Tuy nhiên ngay sau đó, Mỹ tuyên bố áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Ông Araghchi hoan nghênh việc nối lại đối thoại với Mỹ sau “8 tháng đầy biến động” và mô tả cuộc đàm phán kéo dài 8 giờ, do Ngoại trưởng Oman làm trung gian, là “khởi đầu tốt đẹp”. Theo ông, hai bên đạt sự đồng thuận về việc cần tiếp tục các cuộc thương lượng, cho thấy thiện chí duy trì kênh đối thoại.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi đàm phán kết thúc, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp hạn chế đối với 15 tổ chức, hai cá nhân và 14 tàu thuyền, với cáo buộc liên quan đến hoạt động mà Washington gọi là “buôn bán trái phép dầu mỏ, các sản phẩm dầu và hóa dầu của Iran”. Phía Mỹ cho biết động thái này nằm trong khuôn khổ chiến dịch “gây sức ép tối đa” do chính quyền Tổng thống Donald Trump phát động.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Araghchi cho biết phái đoàn Iran “làm rõ” rằng mọi cuộc đối thoại phải diễn ra trong bầu không khí không có áp lực hay đe dọa. Trên mạng xã hội X, ông cũng nhấn mạnh Iran “bước vào ngoại giao với sự tỉnh táo và không quên những gì đã xảy ra trong năm qua”.

Theo ông Araghchi, 8 tháng vừa qua đã tạo ra bầu không khí “thiếu lòng tin sâu sắc” giữa hai bên, và đây là rào cản lớn cần phải vượt qua nếu muốn đạt được tiến triển thực chất.

Quan hệ Mỹ–Iran trở nên căng thẳng nghiêm trọng kể từ khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái, và tiếp tục leo thang sau làn sóng biểu tình diễn ra tại Iran trong các tháng 12 và 1. Tehran cáo buộc bên ngoài đứng sau kích động các cuộc bất ổn này.

Trong những tuần gần đây, Washington triển khai lực lượng hải quân lớn tới Trung Đông, dẫn đầu là tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đồng thời yêu cầu mọi thỏa thuận tiềm năng phải bao gồm việc hạn chế làm giàu uranium và kiểm soát chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Araghchi, các cuộc đàm phán tại Muscat chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình. Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, Iran dần thu hẹp mức độ tuân thủ thỏa thuận và nâng mức làm giàu uranium lên khoảng 60%.