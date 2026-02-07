Ông Trump úp mở việc đàm phán Nga-Ukraine có đột biến

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, các cuộc đàm phán diễn ra ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã diễn ra rất tốt đẹp và có thể sẽ có đột biến mới xảy ra. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Xung đột Nga-Ukraine vẫn diễn biến phức tạp. (Ảnh: AP)

Ông Trump từng cam kết sẽ chấm dứt cuộc xung đột nổ ra từ tháng 2/2022 tuy vậy, hơn một năm sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, cam kết này vẫn chưa được hiện thực hóa trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn và các bên còn nhiều bất đồng then chốt.

Các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã thảo luận về mục tiêu tham vọng là đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, các nguồn thạo tin cho biết mốc thời gian này nhiều khả năng sẽ bị trì hoãn do chưa đạt được đồng thuận về vấn đề lãnh thổ - một trong những điểm gây tranh cãi lớn nhất.

Cũng theo các nguồn tin, Mỹ và Ukraine đã trao đổi về khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân và tiến hành bầu cử vào tháng 5, như một phần trong các kịch bản hậu xung đột, dù những đề xuất này vẫn đang ở giai đoạn thảo luận ban đầu.

Trong một diễn biến liên quan, đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, cho biết hôm 5/2 rằng các phái đoàn Mỹ, Ukraine và Nga đã nhất trí tiến hành trao đổi 314 tù binh chiến tranh. Động thái này được xem là bước đi mang tính xây dựng hiếm hoi trong bối cảnh đàm phán hòa bình còn nhiều khó khăn.