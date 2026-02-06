Tướng tình báo Nga bị bắn trọng thương ở Moskva

(VTC News) -

Hãng thông tấn AP đưa tin, một phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Nga đã bị bắn và bị thương ngày hôm nay tại Moskva.

Ông Vladimir Alekseyev hiện giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga.

Trung tướng Vladimir Alekseyev bị một kẻ chưa rõ danh tính nổ súng nhiều phát dẫn đến trọng thương, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, bà Svetlana Petrenko, cho biết.

“Các hoạt động điều tra và biện pháp truy tìm nghiệp vụ đang được triển khai nhằm xác định cá nhân hoặc các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội nói trên”, bà Svetlana Petrenko nói thêm.

Ông Alekseyev đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Nhà chức trách hiện chưa công bố nghi phạm cũng như động cơ của vụ tấn công.

Tướng Alekseyev giữ cương vị Phó Cục trưởng thứ nhất của cơ quan tình báo quân sự Nga từ năm 2011. Ông được xem là nhân vật then chốt trong việc giám sát các công ty quân sự tư nhân của Nga, đồng thời từng nằm trong nhóm quan chức cấp cao được cử đi thương lượng với Yevgeny Prigozhin trong cuộc binh biến chớp nhoáng của Wagner Group vào mùa hè năm 2023.

Ông Alekseyev hiện cũng đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vì bị cáo buộc liên quan đến những nỗ lực can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Cho đến nay, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022, nhiều sĩ quan quân đội cấp cao của Nga đã thiệt mạng.

Tháng trước, tòa án Nga tuyên án tù chung thân đối với một công dân Uzbekistan vì vụ sát hại ông Igor Kirillov năm 2024 — người đứng đầu lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga. Vị tướng này đã thiệt mạng khi một chiếc xe scooter gài bom phát nổ lúc ông rời khỏi khu chung cư ở Moskva, trong một vụ tấn công mà Ukraine thừa nhận có liên quan. Ukraine cũng đã nhận trách nhiệm về một loạt vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm vụ ám sát Trung tướng Fanil Sarvarov bằng bom gài trên xe tại Moskva hồi tháng 12.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi các đoàn đàm phán của Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc hai ngày đối thoại tại Abu Dhabi. Phái đoàn Nga do Cục trưởng tình báo quân sự, Đô đốc Igor Kostyukov, dẫn đầu.