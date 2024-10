Nga tịch thu vũ khí NATO cung cấp cho Ukraine ở Donbass

(VTC News) -

Hôm 5/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này giành quyền kiểm soát thị trấn Ugledar sau cuộc tập kích vào đây. Quân đội Ukraine "kháng cự đến cùng", ẩn náu trong nhiều hầm mỏ và tầng hầm để tránh loạt pháo do phía Nga phóng ra.

Tuy nhiên, trước sự bao vây của quân đội Nga, quân Ukraine buộc phải từ bỏ thị trấn Ugledar và có hơn 40 quân nhân nước này đầu hàng.

Xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: Sputnik)

Ngoài ra, lực lượng Nga thu giữ thêm "nhiều chiến lợi phẩm khác" tại thị trấn Ugledar, bao gồm đạn dược và vũ khí do NATO viện trợ bị bỏ lại như súng cối giảm thanh do Ba Lan sản xuất, súng phóng lựu tự động do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sản xuất, vũ khí nhỏ và nhiều thiết bị khác.

Trước đó một ngày, Ukraine thực hiện cuộc tấn công mới nhắm vào sân bay quân sự Borisoglebsk ở vùng Voronezh (Nga).

Cụ thể, máy bay không người lái của Kiev tấn công một số địa điểm tại sân bay, bao gồm nhà kho chứa bom lượn, cơ sở lưu trữ nhiên liệu hàng không và bãi đỗ Su-35, Su-34. Đây là nơi được Nga sử dụng để thực hiện hoạt động ném bom trên lãnh thổ Ukraine.

Nga trang bị cho máy bay ném bom chiến đấu hệ thống bom lượn và những loại vũ khí gần như không thể đánh chặn. Ukraine từng nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa đến từ Nga bằng cách truy đuổi máy bay và bom tại căn cứ địch.

Hồi tháng 9, Ukraine cũng tấn công một số kho đạn của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra thiệt hại lớn ở nhiều địa điểm. Hệ thống phòng không Nga gặp không ít khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Kiev.

Ukraine chủ yếu dựa vào máy bay không người lái để tấn công cơ sở, mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Quan chức Ukraine từ lâu đã hối thúc đối tác ở phương Tây dỡ bỏ những hạn chế sử dụng vũ khí quân sự được viện trợ để tấn công Nga, với lý do những hạn chế này đang cản trở khả năng của Ukraine trong nỗ lực đối phó Nga.