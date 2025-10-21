Nga tận dụng 'lá chắn sương mù' bịt mắt UAV đối phương

Sự xuất hiện ồ ạt của các phương tiện không người lái trong xuộc xung đột đã tạo ra nhiều thách thức cho hoạt động trên bộ của Nga và Ukraine. Mỗi phút, mỗi giờ trên chiến trường, bộ binh lẫn kíp xe tăng của hai bên đều phải quan sát kỹ bầu trời, lắng nghe âm thanh vo ve báo hiệu một máy bay không người lái đang đến gần.

UAV trở thành mối đe dọa lớn trên chiến trường. (Ảnh: TASS)

Cả Nga và Ukraine đã nỗ lực tìm kiếm nhiều biện pháp khác nhau đối phó với UAV. Nhưng ngay cả khi các biện pháp đối phó bằng động lực học hoặc gây nhiễu điện tử có hiệu quả, UAV vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng vì số lượng các phương tiện này trên chiến trường quá lớn.

Mỗi ngày có hàng trăm máy bay không người lái hàng bay khắp các khu vực, trinh sát thực địa, tìm kiếm mục tiêu, tấn công cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Vì vậy, cả Nga và Ukraine đều phải sử dụng tới những biện pháp truyền thống để che giấu sự di chuyển của họ.

Mưa và sương mù

Trước mối đe dọa từ các hệ thống máy bay không người lái của Ukraine, quân đội Nga đang lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi để phát động các cuộc tấn công.

"Lực lượng Nga dường như đang tiến hành nhiều cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn hơn trong điều kiện thời tiết mưa và sương mù vì thời tiết xấu sẽ gây khó khăn cho hoạt động của máy bay không người lái Ukraine", Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đánh giá.

Từ lâu, thời tiết đã được coi là một "vũ khí" chiến lược trong chiến tranh, giúp che giấu hoạt động quân sự một cách hiệu quả. Quân đội Nga nổi tiếng với việc tận dụng triệt để yếu tố này thông qua nghệ thuật nghi binh – hay còn gọi là Maskirovka – một chiến thuật đánh lừa đối phương đã được họ sử dụng thành công suốt nhiều thập kỷ.

Ukraine đã tận dụng hiệu quả các hệ thống máy bay không người lái (UAV) để phát hiện và tấn công các điểm tập kết xe thiết giáp và phương tiện cơ giới của Nga. Trước mỗi đợt tấn công quy mô lớn vào vị trí của Ukraine, lực lượng Nga thường huy động nhiều phương tiện chiến đấu như xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, xe tải chiến thuật và pháo binh.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, các đợt tấn công cơ giới của Nga thường được triển khai trong điều kiện thời tiết xấu như mưa lớn và sương mù – yếu tố có thể giúp họ che giấu hoạt động quân sự trước sự theo dõi của UAV Ukraine.

Chiến dịch vũ trang phối hợpNgoài việc tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi để che giấu các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn, lực lượng Nga cũng cố gắng tiến hành các chiến dịch vũ trang phối hợp.

"Quân đội Nga không chỉ tiến hành các cuộc tấn công cơ giới mà còn phát động chiến dịch vũ trang phối hợp những khu vực mà bộ binh của họ gặp khó khăn trong việc tiến quân", Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý.

Lực lượng Ukraine đang tiến hành một chiến dịch phòng thủ, xây dựng các cứ điểm kiên cố ở bất cứ nơi nào có thể. Các cuộc tấn công bộ binh không có lợi cho việc chiếm giữ các vị trí kiên cố, như lực lượng Nga đã nhận thấy. Vì vậy, quân đội Nga một lần nữa cố gắng tiến hành các cuộc tấn công vũ trang phối hợp hạn chế để tối đa hóa cơ hội thành công, đặc biệt là ở khu vực Donbass.

Trước sức kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, Nga đang phải điều chỉnh chiến thuật. Quân đội Ukraine hiện triển khai chiến dịch phòng thủ quy mô lớn, xây dựng các vị trí kiên cố ở bất cứ nơi nào họ kiểm soát. Nga đã tiến hành nhiều đợt các đợt tấn công bộ binh đơn lẻ nhưng chiến thuật này không mấy hiệu quả trong việc đánh chiếm các cứ điểm của Ukraine.

Để tăng khả năng xuyên thủng tuyến phòng ngự của đối phương, Nga đã chuyển sang phát động chiến dịch vũ trang phối hợp quy mô hạn chế, đặc biệt tại khu vực Donbass. Đây là hình thức tác chiến kết hợp nhiều lực lượng như bộ binh, công binh, thiết giáp, pháo binh, không quân và máy bay không người lái trong một đòn đánh tổng lực. Nếu được tổ chức bài bản, chiến thuật này có thể gây nhiều khó khăn cho bên phòng thủ.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), các đơn vị Nga có thể sẽ nối lại các cuộc tấn công cơ giới, đặc biệt ở khu vực gần Shakhove – nơi hệ thống phòng thủ của Ukraine đang dần bị bào mòn sau nhiều tuần hứng chịu sức ép từ các đợt tấn công của bộ binh Nga. Việc liên tục điều chỉnh chiến thuật và áp dụng biện pháp nghi binh, đã giúp Nga đạt được nhiều bước tiến trên thực địa trong những tuần gần đây.