New Zealand tăng số lượng học bổng, cam kết hỗ trợ sinh viên Việt Nam

(VTC News) -

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand, ngày 26/2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon có buổi làm việc và giao lưu với cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương.

Giới thiệu về nền giáo dục của New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh đây là quốc gia đặc biệt, một điểm đến yêu thích để sinh viên quốc tế học tập, nghiên cứu khi có tới 8 đại học thuộc top 2% các trường đại học chất lượng cao nhất trên thế giới.

Bên cạnh đó, 60% nghiên cứu tại các trường đại học New Zealand thuộc nhóm STEM, bao gồm các lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học. Điều này cho thấy sự tập trung mạnh mẽ vào đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn.

"New Zealand liên tục cập nhật chương trình đào tạo để phù hợp với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, giúp sinh viên có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại và có đủ kiến thức để khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp", Thủ tướng Christopher Luxon nói.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Trong những năm qua, New Zealand đã trao nhiều học bổng cho các sinh viên xuất sắc của Việt Nam. Khoảng 1.700 sinh viên Việt Nam đang học tập tại quốc gia này. Thủ tướng New Zealand bày tỏ hy vọng, con số này sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Những sinh viên này sẽ trở thành "cây cầu hữu nghị" giúp kết nối hai nước.

"Sinh viên Việt Nam không chỉ mang đến những góc nhìn mới và năng lượng sáng tạo, mà còn làm phong phú thêm hệ sinh thái giáo dục New Zealand. New Zealand cam kết hỗ trợ sinh viên Việt Nam tiếp cận một hệ thống giáo dục tiên tiến, thông qua giảng dạy và tạo điều kiện để các bạn được trải nghiệm trong môi trường làm việc quốc tế", Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định.

New Zealand cam kết hỗ trợ sinh viên Việt Nam tiếp cận một hệ thống giáo dục tiên tiến.

Nhân dịp này, Thủ tướng Christopher Luxon đã công bố các chương trình học bổng dành riêng cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong năm 2025. Theo đó, Chính phủ New Zealand tiếp tục và tăng cường hỗ trợ thông qua việc tăng số lượng cho các chương trình học bổng hấp dẫn.

Ba chương trình học bổng chính gồm: New Zealand Universities Awards (dành cho sinh viên bậc đại học có thành tích xuất sắc), Manaaki Scholarships (học bổng chính phủ hỗ trợ sinh viên Việt Nam theo học bậc đại học và sau đại học) và New Zealand Schools Scholarships (dành cho học sinh trung học xuất sắc muốn theo học tại các trường THPT ở New Zealand).

Những học bổng này không chỉ giúp sinh viên Việt Nam có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập đẳng cấp quốc tế, đồng thời mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.