Đại học New Zealand dẫn đầu thế giới về trách nhiệm quản lý bền vững

(VTC News) -

Theo bảng xếp hạng Impact Rankings 2024 do tổ chức Times Higher Education (THE) công bố mới đây, các trường đại học New Zealand đã được công nhận đứng đầu thế giới về hướng tiếp cận giáo dục bền vững và bình đẳng.

Các xếp hạng về trách nhiệm quản lý cho thấy mức điểm trung bình của New Zealand là 85.3, cao hơn Australia (84,4 điểm) và Hồng Kông (81,9 điểm). Đáng chú ý, cả tám trường đại học New Zealand đều có mặt trong bảng xếp hạng này.

Đây là năm thứ 6 Impact Rankings được triển khai, và hiện cũng là hệ thống xếp hạng duy nhất trên thế giới đánh giá các trường đại học trên toàn cầu trong việc đóng góp vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SDG's).

Bảng xếp hạng đánh giá cam kết của các trường đại học đối với sự phát triển bền vững trên bốn phạm vi chính: Nghiên cứu, trách nhiệm quản lý, tiếp cận cộng đồng và giảng dạy.

Các trường đại học New Zealand đứng top đầu thế giới về trách nhiệm quản lý bền vững theo bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2024.

Đứng đầu ở hạng mục “trách nhiệm quản lý", các trường đại học New Zealand đã đạt điểm cao ở nhiều chỉ số quan trọng, bao gồm chỉ số theo dõi lượng rác thải thực phẩm và các lựa chọn thực phẩm bền vững trong khuôn viên trường, tỷ lệ giáo sư hay giảng viên cấp cao là nữ giới, các chính sách và biện pháp tái sử dụng nước, đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua cải tạo các tòa nhà trường học, và đảm bảo mức lương đáp ứng nhu cầu sinh hoạt .

Cùng với đó, các trường đại học New Zealand cũng đứng đồng vị trí thứ hai thế giới ở hạng mục “tiếp cận cộng đồng”.

Để đạt được vị trí này, các trường đã đạt được mức điểm cao ở đánh giá về đóng góp cho các chính sách hướng đến giải quyết tình trạng nghèo đói, hợp tác với các tổ chức y tế, tổ chức các chương trình cho cộng đồng địa phương tìm hiểu về tầm quan trọng sử dụng năng lượng hiệu quả, tham gia vào kế hoạch hợp tác đối phó với thảm họa biến đổi khí hậu, cũng như đưa ra ý kiến tham vấn chuyên môn cho chính phủ.

Tiến sĩ Linda Sissons, Quyền Tổng Giám đốc điều hành của cơ quan giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) bày tỏ sự hào hứng trước kết quả này. Theo bà, trong bối cảnh các vấn đề môi trường và xã hội liên tục đặt ra nhiều thách thức, sự công nhận toàn cầu cho các nỗ lực kiến tạo các giá trị tích cực của các trường đại học New Zealand mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

“Hệ thống giáo dục New Zealand xoay quanh giá trị cốt lõi “kaitiakitanga” (tiếng Maori của người bản địa ở New Zealand, có nghĩa là “sự bảo hộ, trách nhiệm bảo vệ”) - được thể hiện qua cảm thụ sâu sắc về sự kết nối với vùng đất của chúng ta, sự trân trọng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích của thế hệ tương lai.” Tiến sĩ Linda Sissons chia sẻ.

Cũng theo tiến sĩ Linda Sisons, Kaitiakitanga định hình hướng tiếp cận của các trường đại học đối với việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên, qua đó, đóng góp cho các mục tiêu SDGs của Liên Hợp Quốc, đặc biệt ở các lĩnh vực an ninh lương thực, năng lượng sinh học, phát triển đô thị bền vững và biến đổi khí hậu.

Bà cũng nhấn mạnh: “Việc các trường đại học New Zealand được công nhận đứng đầu thế giới về trách nhiệm quản lý và tiếp cận cộng đồng vì sự phát triển bền vững là một tín hiệu tích cực. Sự công nhận này đặc biệt quan trọng vì chúng tôi tin rằng người học toàn cầu đang ngày càng ưu tiên các yếu tố trách nhiệm môi trường - xã hội và lựa chọn các cơ sở giáo dục phù hợp với giá trị cốt lõi của mình.”

Chị Đoàn Bảo Châu, cựu sinh viên New Zealand, hiện đang là Giám đốc truyền thông của Room to Read, cho biết, New Zealand đã xem trọng giáo dục bền vững tại quốc gia này từ rất lâu.

“Tôi bắt đầu học tại New Zealand vào năm 2015 sau khi nhận được học bổng Manaaki. Tôi chọn học thạc sĩ về truyền thông và biến đổi xã hội tại Unitec Institute of Technology vì muốn làm điều gì đó liên quan đến cộng đồng và thay đổi xã hội. Khi đến New Zealand, tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời về tình yêu thiên nhiên và sự tôn trọng với thiên nhiên ở đây", chị Châu cho biết.

Năm nay, Bảng xếp hạng Impact Rankings đánh giá 2.152 trường đại học từ 125 quốc gia/vùng lãnh thổ. Sự tiến bộ ở mỗi một mục tiêu trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) được đánh giá riêng rẽ, và có một đánh giá chung cho toàn bộ các mục tiêu.