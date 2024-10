Nên tắm trong bao lâu là tốt nhất?

A

10 phút

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng, để đảm bảo an toàn, bạn không tắm đêm hoặc sáng sớm vì dễ gây đột quỵ, tai biến. Bạn nên tắm trước 20h, tắm từ cổ xuống trước, cho tay và chân làm quen với nước, sau đó mới gội đầu. Thời gian tắm chỉ trong khoảng 10 phút, không nên quá lâu. Sau khi tắm, bạn gội đầu từ 5 đến 7 phút. Không tắm khi quá đói, quá no, khi say rượu hay mệt mỏi hoặc vừa ngủ dậy.

Bạn không nên tắm ở khu vực quá lạnh, thoáng gió. Nên lau khô người và tóc, mặc quần áo kỹ để giữ ấm cơ thể sau khi tắm. Không tắm ngay khi vận động mạnh khiến thân nhiệt thay đổi đột ngột. Trong trường hợp bắt buộc phải tắm buổi tối, nên tắm trong môi trường an toàn. Những trường hợp đột tử khi tắm xảy ra đa phần là ở nhà một mình. Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, bao gồm mất thăng bằng, nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt; méo, xệ mặt một bên; tay, chân cùng bên tê bì hoặc yếu hơn bên kia; khó nói, nói ngọng, cần đến bệnh viện ngay.