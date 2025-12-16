(VTC News) -

Đi bộ là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích, chọn đúng thời điểm trong ngày giúp tăng hiệu quả sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình.

Vậy nên đi bộ vào thời điểm nào trong ngày để tốt nhất cho sức khoẻ?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang sức khỏe Verywell Health cho biết, đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều có lợi cho sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục tiêu sức khỏe và thể chất cá nhân có thể lựa chọn khung giờ đi bộ sẽ mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Đi bộ buổi sáng

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang sức khỏe Verywell Health cho biết, việc đi bộ khi bụng rỗng hỗ trợ quá trình đốt mỡ diễn ra hiệu quả hơn so với các thời điểm khác. Cơ thể chuyển hóa năng lượng nhanh và thúc đẩy giảm cân, đặc biệt hữu ích với người thừa cân hoặc béo phì.

Buổi sáng cũng là lúc não bộ được tiếp nhận nhiều oxy hơn. Việc đi bộ giúp tăng lưu lượng máu lên não, giảm tác động tiêu cực của việc ngồi lâu ở người lớn tuổi có tình trạng thừa cân. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ khả năng tập trung và sự minh mẫn.

Tuyến nội tiết buổi sáng hoạt động mạnh. Nồng độ cortisol tăng nhẹ khi bắt đầu ngày mới. Đi bộ giúp cơ thể tỉnh táo hơn và duy trì năng lượng ổn định.

Ánh sáng tự nhiên buổi sáng giúp điều chỉnh quá trình sản xuất melatonin. Hormone này đóng vai trò quan trọng đối với giấc ngủ. Khi tiếp xúc với ánh sáng sớm, cơ thể thiết lập nhịp sinh học ổn định và cải thiện chất lượng giấc ngủ vào buổi tối.

Buổi trưa hoặc chiều

Đi bộ sau bữa trưa hoặc vào buổi chiều có tác dụng:

Giảm thời gian ngồi: Thời điểm đi bộ này giúp giảm thời gian ngồi lâu, điều này có thể tốt cho việc tập thể dục cũng như sức khỏe tim mạch.

Giúp cân bằng lượng đường trong máu: Đi bộ sau khi ăn cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu. Một nghiên cứu cho thấy việc đứng dậy đi bộ ngay sau khi ăn xong hoặc ngay sau đó có tác động tích cực đến chỉ số đường huyết trong cơ thể, đến mức có khả năng ngăn ngừa cả tình trạng viêm nhẹ và bệnh tim mạch.

Cải thiện tâm trạng: Tâm trạng cũng có thể được cải thiện trong khi đi bộ vào giữa trưa hoặc buổi chiều, đặc biệt nếu bạn thực hiện việc này ở không gian xanh hoặc xung quanh thiên nhiên. Một nghiên cứu đã xem xét việc đi bộ ở không gian xanh vào ban ngày và nhận thấy rằng mọi người trải nghiệm điểm số thấp hơn về căng thẳng, lo lắng, giận dữ, thù địch, mệt mỏi và trầm cảm.

Đi bộ buổi tối

Nhiều người dễ căng thẳng vào cuối ngày, vì vậy đi bộ buổi tối giúp giải tỏa cảm xúc và tạo cảm giác thư thái.

Đi bộ buổi tối còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Huyết áp được cải thiện nhờ sự vận động nhẹ nhàng và đều đặn.

Đi bộ sau bữa tối giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ quá trình chuyển hóa. Nhiều chỉ số mỡ máu và viêm trong cơ thể cũng được cải thiện khi duy trì thói quen này.

Mặc dù việc chọn thời gian phù hợp để đi bộ sẽ giúp mỗi cá nhân xây dựng một thói quen nhất quán, nhưng việc đi bộ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều làm tăng hoạt động thể chất tổng thể của cơ thể, điều này có thể dẫn đến nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm: Cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ hoặc mức độ nghiêm trọng của bệnh mạn tính, cải thiện sức khỏe tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ, cải thiện chức năng miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi tác và cải thiện chức năng nhận thức...