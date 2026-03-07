NBC: Ông Trump 'quan tâm nghiêm túc' việc đưa bộ binh Mỹ vào Iran

(VTC News) -

NBC News ngày 7/3 đưa tin, Tổng thống Donald Trump được cho là đã bày tỏ sự quan tâm trong các cuộc trao đổi riêng tới khả năng triển khai lực lượng bộ binh Mỹ trên lãnh thổ Iran, theo hai quan chức Mỹ, một cựu quan chức và một nguồn tin nắm được các cuộc thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh “Lá chắn châu Mỹ” ở Miami, bang Florida, Mỹ, ngày 7/3/2026. (Ảnh: REUTERS/Kevin Lamarque)

Các nguồn tin cho biết ông Trump đã trao đổi ý tưởng này với một số trợ lý và các quan chức đảng Cộng hòa bên ngoài Nhà Trắng, khi trình bày tầm nhìn của mình về một Iran hậu chiến – trong đó nguồn uranium của Iran được kiểm soát chặt chẽ, còn Mỹ hợp tác với một chính quyền mới tại Tehran trong lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, tương tự mô hình hợp tác giữa Mỹ và Venezuela hiện nay.

Tuy nhiên, những phát biểu riêng của ông không nhằm tới một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn, mà chủ yếu đề cập tới khả năng triển khai một lực lượng nhỏ binh sĩ Mỹ để thực hiện các mục tiêu chiến lược cụ thể. Các nguồn tin nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng cũng như chưa ban hành bất kỳ mệnh lệnh nào liên quan tới việc đưa quân vào Iran.

Phản hồi thông tin này, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng câu chuyện này dựa trên các giả định từ những nguồn ẩn danh không tham gia vào các cuộc thảo luận an ninh quốc gia của Tổng thống.

“Câu chuyện này dựa trên những suy đoán từ các nguồn ẩn danh không thuộc nhóm an ninh quốc gia của Tổng thống và rõ ràng không tham dự những cuộc trao đổi này”, bà Leavitt tuyên bố. “Tổng thống Trump luôn khôn ngoan khi giữ mọi lựa chọn trên bàn, nhưng bất kỳ ai cố gắng ám chỉ ông ủng hộ phương án nào đều cho thấy họ không thực sự có mặt trong các cuộc thảo luận”.

Trên thực tế, ông Trump không loại trừ khả năng triển khai “bộ binh trên thực địa” tại Iran, dù chiến dịch quân sự của Mỹ hiện nay chủ yếu vẫn là không kích và tấn công từ xa. Các cuộc thảo luận riêng của ông cho thấy Tổng thống có thể sẵn sàng cân nhắc bước đi này nhiều hơn so với những gì ông thể hiện trước công chúng.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại Tehran, Iran, ngày 5/3/2026, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang. (Ảnh: Majid Asgaripour/WANA (Hãng tin Tây Á) qua REUTERS)

Nếu lực lượng Mỹ được triển khai trên bộ tại Iran, động thái này có thể mở rộng đáng kể quy mô và phạm vi của cuộc chiến, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với binh sĩ Mỹ.

Theo Lầu Năm Góc, kể từ khi chiến sự bùng phát hôm 28/2, 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong các cuộc phản công từ phía Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post tuần này, ông Trump cho biết ông “không hề e ngại” khả năng triển khai bộ binh. Ông nói rằng trong khi nhiều tổng thống trước đây loại trừ phương án này, ông cho rằng “có lẽ sẽ không cần đến, nhưng nếu cần thì vẫn có thể”.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ để tham gia chiến dịch Cơn cuồng nộ dữ dội, tấn công Iran, ngày 3/3/2026. (Ảnh: Hải quân Mỹ/Cung cấp qua REUTERS)

Các chuyên gia chính sách đối ngoại cũng đưa ra nhiều kịch bản trong đó Mỹ có thể triển khai lực lượng mặt đất tại Iran.

Ông Joel Rayburn, cựu quan chức trong chính quyền Trump và hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hudson (Mỹ), cho rằng lực lượng Mỹ có thể được sử dụng cho các chiến dịch đặc nhiệm quy mô nhỏ, nhằm tấn công những mục tiêu không thể bị phá hủy hiệu quả bằng không kích.

“Bạn có thể hình dung các chiến dịch đặc nhiệm nếu có những mục tiêu buộc phải bị loại bỏ nhưng không phù hợp với việc ném bom”, ông Rayburn nói. “Đó có thể là những nhiệm vụ đột nhập, tấn công mục tiêu hoặc tiến hành một cuộc tập kích rồi nhanh chóng rút lui".

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng kịch bản này khác xa với hình dung của nhiều người Mỹ khi nhắc đến việc đưa bộ binh ra chiến trường, và cho đến nay vẫn chưa xuất hiện những điều kiện buộc phải triển khai lực lượng như vậy.

Đánh chặn tên lửa Iran trên bầu trời Trung Đông.

Ông Behnam Ben Taleblu, Giám đốc chương trình Iran tại tổ chức nghiên cứu Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ, cho rằng nếu chính quyền Iran sụp đổ, lực lượng Mỹ có thể được triển khai để giám sát kho dự trữ uranium của nước này, vốn được cho là nằm sâu dưới một số cơ sở hạt nhân.

“Bạn không muốn nó trở thành một ‘chợ đen hạt nhân’ của một quốc gia thất bại”, ông Taleblu nhận định.

Trong khi đó, ông Nate Swanson, Giám đốc Dự án Chiến lược Iran tại Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng Mỹ có thể phải xem xét lại các lựa chọn quân sự nếu Iran tin rằng họ có thể giành lợi thế trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Khi đó, Washington có thể cân nhắc triển khai lực lượng trên bộ hoặc vũ trang cho các nhóm đối lập với chính quyền Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm thứ Năm, ông Trump cho thấy chưa nghiêm túc cân nhắc một cuộc tấn công trên bộ vào Iran ở thời điểm hiện tại. Ông cho biết muốn Iran có một ban lãnh đạo mới mà ông chấp nhận, đồng thời dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài từ 4 đến 5 tuần, dù vẫn để ngỏ khả năng xung đột kéo dài hơn.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết triển khai bộ binh vẫn là một lựa chọn, nhưng “không nằm trong kế hoạch của chiến dịch hiện nay”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng Tehran đã sẵn sàng nếu Mỹ đưa bộ binh vào Iran.

“Chúng tôi đang chờ họ”, ông Araghchi nói, đồng thời khẳng định Iran tự tin có thể đối đầu với lực lượng Mỹ và cảnh báo điều đó sẽ là “một thảm họa lớn đối với họ”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị để đối phó với mọi kịch bản", ông nhấn mạnh.

Ông Trump phát tín hiệu sẽ leo thang chiến sự, cảnh báo Iran sẽ bị tấn công “rất mạnh” Tổng thống Donald Trump ngày 7/3 phát tín hiệu cho thấy Mỹ có thể leo thang chiến dịch quân sự tại Iran trong ngày, tuyên bố rằng “Iran sẽ bị tấn công rất mạnh hôm nay” trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. “Iran đang bị xem xét nghiêm túc cho các đòn tấn công có thể dẫn tới sự phá hủy hoàn toàn và cái chết chắc chắn, do hành vi sai trái của nước này. Những khu vực và các nhóm người trước đây chưa từng nằm trong danh sách mục tiêu giờ đây cũng đang được cân nhắc”, ông Trump viết. Ông Trump cũng nhắc tới việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra lời xin lỗi trong một bài phát biểu trước đó, đồng thời tuyên bố nhà lãnh đạo Iran đã “đầu hàng” trước các nước láng giềng ở Trung Đông và “cam kết sẽ không tấn công họ nữa”. Theo ông Trump, lời cam kết này chỉ được đưa ra sau các cuộc không kích liên tiếp của Mỹ và Israel. “Lời hứa đó chỉ được đưa ra vì các cuộc tấn công không ngừng của Mỹ và Israel”, ông viết. Trong bài đăng, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tehran, cho rằng Iran không còn là “kẻ bắt nạt của Trung Đông" như trước. “Iran không còn là ‘kẻ bắt nạt của Trung Đông’. Thay vào đó, họ là ‘KẺ THUA CUỘC CỦA TRUNG ĐÔNG’ và sẽ còn như vậy trong nhiều thập kỷ, cho đến khi họ đầu hàng hoặc – nhiều khả năng hơn – hoàn toàn sụp đổ. Hôm nay Iran sẽ bị tấn công rất mạnh”, ông Trump viết. Bài đăng của Tổng thống Mỹ được đưa ra một tuần sau khi Washington phát động chiến dịch quân sự nhằm vào chính quyền Iran.