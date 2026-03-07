Tổng thống Iran lần đầu xin lỗi các nước láng giềng, nói sẽ dừng tấn công

(VTC News) -

Trong bài phát biểu phát sóng trên truyền hình quốc gia sáng 7/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng từng bị Iran tấn công trong những ngày qua, đồng thời khẳng định Tehran không có ý định nhắm mục tiêu vào các nước trong khu vực.

“Cá nhân tôi xin lỗi các quốc gia láng giềng đã bị Iran tấn công. Chúng tôi không có ý định nhắm mục tiêu vào họ. Như tôi đã nhiều lần nói, họ là anh em của chúng tôi”, ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AP)

Tổng thống Iran cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời hiện điều hành đất nước đã chỉ thị cho lực lượng vũ trang không tiếp tục tấn công các quốc gia láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những nước này.

Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh căng thẳng trong khu vực cần được giải quyết bằng con đường ngoại giao thay vì đối đầu quân sự, đồng thời kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh không trở thành “quân cờ trong tay” các thế lực bên ngoài.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran liên tiếp nhắm mục tiêu vào một số quốc gia vùng Vịnh, nơi có các căn cứ quân sự của Mỹ, kể từ khi xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tuần trước.

Hôm qua, ngày 6/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ không đàm phán với Tehran nếu Iran không chấp nhận “đầu hàng vô điều kiện”. Đáp lại, ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ không khuất phục.

“Họ sẽ mang theo giấc mơ về việc chúng ta đầu hàng vô điều kiện xuống mồ”, Tổng thống Iran tuyên bố.

Sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei bị sát hại cách đây một tuần, quyền lực tại nước này hiện do một hội đồng lãnh đạo lâm thời gồm ba người nắm giữ cho đến khi người kế nhiệm được lựa chọn. Hội đồng gồm Tổng thống Pezeshkian, Chánh án Tòa án Tối cao Gholamhossein Mohseni Ejei và giáo sĩ cấp cao Alireza Arafi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Khalid bin Salman ngày 7/3 kêu gọi Iran “tránh những tính toán sai lầm” sau các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào vương quốc này. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết nước này đã chặn nhiều tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân có binh sĩ Mỹ đồn trú, đồng thời đánh chặn các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một mỏ dầu lớn. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng cho hay ít nhất hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong tuần này đã nhắm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura. Trên mạng xã hội X, sau cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Hoàng tử Khalid bin Salman cho biết hai bên đã nhấn mạnh rằng các hành động như vậy “làm suy yếu an ninh và ổn định khu vực”, đồng thời bày tỏ hy vọng Iran sẽ hành động thận trọng và tránh những tính toán sai lầm.