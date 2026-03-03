Thứ trưởng Ngoại giao Iran: Ám sát Lãnh tụ tối cao Khamenei, ông Trump vượt 'lằn ranh đỏ'

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN ngày Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua một “lằn ranh đỏ cực kỳ nguy hiểm” khi ra lệnh ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.

Theo ông Khatibzadeh, vụ ám sát không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn tác động sâu sắc về mặt tôn giáo, bởi Ayatollah Khamenei là một nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng Hồi giáo dòng Shia trên toàn thế giới.

“Xét ở khía cạnh tôn giáo, ông ấy là một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại. Vì vậy, nhiều tín đồ Hồi giáo Shia trong khu vực và trên thế giới chắc chắn sẽ phản ứng trước sự việc. Điều này là rất rõ ràng, bởi Tổng thống Trump đã vượt qua một lằn ranh đỏ cực kỳ nguy hiểm”, ông nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh. (Nguồn: Bộ Ngoại Giao Iran)

Quan chức Iran nhấn mạnh Tehran “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả”.

Sau các cuộc tấn công hôm thứ Bảy, Iran đã tiến hành một loạt đòn trả đũa quy mô lớn chưa từng có trên khắp Trung Đông, nhằm vào những quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ, trong đó có Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Các đợt tấn công kéo dài suốt cuối tuần, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại tài sản và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không, hàng hải trong khu vực.

Ông Khatibzadeh cho biết Iran đã liên hệ với các nước vùng Vịnh, yêu cầu họ đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ mà Tehran coi là mối đe dọa trực tiếp.

“Chúng tôi đã liên lạc với họ: hoặc là đóng cửa các căn cứ Mỹ vốn liên tục đe dọa và được sử dụng để chống lại Iran, hoặc chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả”, ông nói.

Ông cũng lập luận rằng Iran không thể tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ, vì vậy các căn cứ quân sự của Mỹ ở nước ngoài đã trở thành mục tiêu.

Khi được hỏi liệu con đường ngoại giao còn khả thi hay không, quan chức này cho rằng Washington đã nhiều lần khiến Tehran “mất niềm tin” và khẳng định Mỹ không cần phải khởi đầu cuộc đối đầu.

“Nếu Tổng thống Trump không muốn Iran đáp trả, thì ông ấy đã không nên châm ngòi cho cuộc chiến này ngay từ đầu”, ông nói, đồng thời gọi đây là một cuộc chiến do chính Tổng thống Trump lựa chọn.