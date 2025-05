'Nạp' nhiều đồ ngọt có gây suy thận?

(VTC News) -

Nhiều người lầm tưởng ăn ngọt chỉ gây tăng cân, tiểu đường, nhưng thực tế, đường còn là “kẻ thù thầm lặng” của thận. Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, chế độ ăn chứa nhiều đường có thể thúc đẩy các rối loạn chuyển hóa, gây béo phì – yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến tiểu đường type 2.

“Tiểu đường và rối loạn chuyển hóa là hai nguyên nhân phổ biến gây tổn thương mạch máu, gồm cả hệ thống mạch máu nuôi thận, làm tăng nguy cơ suy thận mạn tính”, bác sĩ Mạnh nói.

Việc tiêu thụ nhiều glucose làm tăng hấp thu natri tại ruột non thông qua cơ chế đồng vận chuyển, khiến lượng muối trong cơ thể tích tụ. Thận buộc phải làm việc nhiều hơn để đào thải muối dư thừa - gánh nặng kéo dài gây tổn hại chức năng lọc của cơ quan này.

Việc tiêu thụ nhiều glucose không tốt cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, khi đường huyết tăng cao kéo dài, hai cơ chế song song gây tổn thương thận là cơ chế chuyển hóa (rối loạn nội tiết, tăng gốc tự do...) và cơ chế huyết động (thay đổi dòng máu tới thận). Đường cũng ức chế quá trình sản xuất oxit nitric – chất giúp mạch máu co giãn – khiến mạch dễ bị co thắt, gây tăng huyết áp và thúc đẩy suy thận tiến triển nhanh hơn.

Đặc biệt, đường fructose còn làm tăng nồng độ canxi và oxalate trong nước tiểu – điều kiện lý tưởng để hình thành sỏi thận. Sỏi nếu không phát hiện sớm có thể gây tắc nghẽn đường tiết niệu và ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng thận.

Người dân nên hạn chế tiêu thụ các sản phẩm chứa lượng đường cao như: Nước giải khát công nghiệp (nước ngọt, trà sữa, nước trái cây đóng chai); bánh kẹo, chocolate, bánh quy, đồ ăn vặt; nước sốt và gia vị đóng hộp; trái cây sấy khô, ngũ cốc đóng gói.

Ngay cả sinh tố, nước ép trái cây – vốn được coi là lành mạnh – nếu tiêu thụ quá mức hoặc thêm đường cũng tiềm ẩn rủi ro. Bác sĩ khuyến nghị nên ưu tiên các loại quả ít đường như chanh, chanh leo, cam, bưởi, táo, đu đủ, dâu tây, dưa hấu và tránh thêm đường khi chế biến.

Muốn giữ thận khỏe, cần chủ động giảm lượng đường tiêu thụ hằng ngày, duy trì cân nặng hợp lý, kiểm soát đường huyết và huyết áp, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh: tập thể dục đều đặn, không hút thuốc, hạn chế rượu bia.