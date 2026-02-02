Nam sinh thủ khoa mang 'bộ sưu tập' 22 giấy khen lên nhận bằng tốt nghiệp

Đạt tổng điểm tích lũy 3,77/4, Phan Việt Hoàng, sinh viên khóa 63 ngành Kỹ thuật Ô tô, trở thành thủ khoa tốt nghiệp đầu ra loại Xuất sắc của Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy lợi.

Tại buổi lễ tốt nghiệp năm 2026 của Trường ĐH Thủy lợi tổ chức sáng 2/2, trong giây phút nhận bằng, Việt Hoàng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện cùng “bộ sưu tập” giấy khen.

Nam sinh Phan Việt Hoàng (thủ khoa đầu ra Khoa Cơ khí của Trường ĐH Thủy lợi) tại giây phút nhận bằng tốt nghiệp đại học. (Ảnh: Thanh Hùng)

Chia sẻ với VietNamNet, Việt Hoàng cho biết đây là toàn bộ giấy khen, bằng khen em đạt được trong học tập và hoạt động phong trào ở cấp khoa, trường và quốc gia. Trong số này, thành tích cao nhất của Việt Hoàng là 2 năm liền đạt giải Ba ở cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc môn Sức bền vật liệu (năm 2023 và năm 2024).

Việt Hoàng quyết định mang những giấy khen này lên sân khấu vì cho rằng đây là những kỷ niệm rất đẹp của mình dưới mái trường ĐH Thủy lợi.

“Quãng đời sinh viên chỉ có một lần nên em muốn lưu giữ kỷ niệm về quá trình nỗ lực của bản thân và để bố mẹ có thể tự hào về những gì đã dành cho em. Trong 4 năm rưỡi, em có được khoảng hơn 30 giấy khen nhưng sau khi thử sắp xếp cho màn nhận bằng tốt nghiệp thì thấy có vẻ hơi nhiều nên em chỉ mang lên sân khấu 22 chiếc”, nam sinh chia sẻ.

Việt Hoàng cho hay, việc chuẩn bị “tấm bảng” giấy khen khá nhanh, chỉ trong vòng 1 ngày để chọn lựa và dán thủ công. Tuy nhiên, để có được những thành tích này, em nỗ lực suốt 4 năm rưỡi đại học. Mỗi giải thưởng đạt được, em phải ôn luyện, cống hiến theo những cách khác nhau.

Để đạt điểm số cao ở các môn và tốt nghiệp loại Xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật, Hoàng chia sẻ cách học của mình là đọc và nghiền ngẫm kiến thức để cố gắng hiểu bản chất, chứ không chỉ biết cách giải bài toán.

Ngoài học cho chính mình, nam sinh còn hỗ trợ nhiều bạn trong lớp với vai trò thành viên Ban học tập của Khoa Cơ khí. Nam sinh cũng lập một trang Facebook để chia sẻ kiến thức và tài liệu hữu ích. “Có lẽ vì vậy mà các bạn hay gọi em là ‘thầy Hoàng’ và dành cho em sự quý mến. Cuối các kỳ học, nhiều bạn đạt kết quả cao đã ‘trả công’ cho em bằng những buổi cà phê, liên hoan. Em cũng vui vì đã giúp được các bạn cùng học tốt”, Hoàng chia sẻ.

Từ năm thứ hai, Hoàng đã ứng tuyển và tham gia làm trợ giảng môn Toán cao cấp.

“Khi làm trợ giảng, em cũng có thêm sự kết nối, mở rộng mối quan hệ từ các thầy cô cho đến các bạn sinh viên. Những kiến thức có được trong quá trình này giúp em thêm hiểu biết, bổ trợ cho các môn học, đồ án”, Hoàng nói.

Phan Việt Hoàng và mẹ trong ngày tốt nghiệp đại học. (Ảnh: Thanh Hùng)

Hoàng cho biết, trong các thành tích đạt được, em ấn tượng nhất với giải thưởng đầu tiên cấp quốc gia tại cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc. Hoàng chia sẻ, thời THPT bản thân không quá nổi bật, nhưng khi lên đại học, nhờ sự truyền cảm hứng và tận tình chỉ dạy của thầy cô, em đã chạm tới một giải thưởng lớn. Các thầy cô luôn tỉ mỉ gửi tài liệu, tư vấn phương pháp học hiệu quả, thậm chí đêm muộn vẫn sẵn sàng giải đáp thắc mắc. Từ đó, Hoàng mạnh dạn tham gia các mùa thi tiếp theo và hỗ trợ thầy cô trong vai trò trợ giảng để vừa ôn luyện vừa tích lũy kinh nghiệm.

Hoàng cho rằng, bên cạnh nỗ lực cá nhân, sự định hướng và hỗ trợ của thầy cô đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của em. Trước đây, Hoàng trúng tuyển bằng tổ hợp D1 và Vật lý không phải môn thế mạnh ban đầu.

Ngoài học tập, Hoàng còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như Câu lạc bộ Truyền thông, Câu lạc bộ Tình nguyện… Em cho biết, những trải nghiệm này giúp mình rèn luyện sự tự tin, hỗ trợ việc trợ giảng và chia sẻ kiến thức một cách dễ hiểu hơn.

Sau kỳ thực tập, Việt Hoàng nhận được một số lời mời làm việc từ các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nam sinh dự định sẽ du học Đức trong thời gian tới để làm việc và trải nghiệm, bởi đây là quốc gia hàng đầu về cơ khí và công nghiệp ô tô. Hoàng đang hoàn thiện thủ tục, học tiếng theo chương trình liên kết của Trường ĐH Thủy lợi và dự kiến sang Đức vào khoảng tháng 9/2026.