Tân thạc sĩ bế con nhận bằng, khoảnh khắc em bé mỉm cười gây 'bão' mạng xã hội

(VTC News) -

Tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Hà Nội (HANU) mới đây, một nữ thạc sĩ trong trang phục tốt nghiệp, trên tay bế em bé kháu khỉnh, tự tin bước lên sân khấu nhận bằng, khiến những người tham dự tại hội trường bất ngờ và xúc động. Những tràng vỗ tay vang lên không ngớt khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.

Đặc biệt hình ảnh bé ngồi ngoan trong vòng tay mẹ và cười tươi với thầy giáo thu hút hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội.

Bức ảnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh: NVCC)

Dù diễn ra trong thời gian ngắn ngủi nhưng giây phút em bé và thầy giáo cùng cười rạng rỡ đã để lại các cung bậc cảm xúc. Dưới bài đăng, nhiều bình luận khen ngợi rằng đây là “bức ảnh đẹp nhất mùa lễ tốt nghiệp” và nhận xét nụ cười của bé “làm sáng rực cả buổi lễ”.

Nhân vật trong bức ảnh là em bé Chi Mai, mới 6 tháng tuổi, con gái của Hà Trang (SN 1993), tân thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Hà Nội. Thầy giáo với nụ cười hiền hậu là PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội và cũng là người trao tấm bằng Thạc sĩ cho Hà Trang.

Khoảnh khắc rạng rỡ trên sân khấu ấy là kết quả của hành trình đầy thử thách, khi Hà Trang phải cân bằng việc học và chăm sóc con nhỏ mới chào đời. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình, giảng viên hướng dẫn, chị hoàn tất chương trình học với thành tích xứng đáng.

Sự xuất hiện của cô con gái nhỏ - người đã đồng hành cùng chị trong quá trình học thạc sĩ, tạo ra khoảnh khắc nhận tấm bằng tốt nghiệp trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn.

Chị Hà Trang tin rằng đây là trải nghiệm đáng nhớ trong năm đầu đời của con gái. Những hình ảnh ghi lại sẽ trở thành kỷ niệm quý giá để sau này con xem như nguồn động lực trên con đường học tập và khám phá tri thức.