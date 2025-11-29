Sinh năm 2001, Bảo Ngọc từng đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập khi đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết quốc tế.

Dù không thuộc nhóm top 10% sinh viên tốt nghiệp, thành tích của Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá cao trong bối cảnh cô đồng thời đảm nhiệm nhiều dự án, hoạt động cộng đồng và quốc tế.

Cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0, từng nhận học bổng SEED của Chính phủ Canada, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore và học bổng từ Đại học New South Wales (Úc).

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM trong lễ trao bằng sáng 29/11.

Trong suốt quá trình học, Bảo Ngọc tích cực tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo, chương trình truyền cảm hứng dành cho học sinh – sinh viên.

Bảo Ngọc cũng được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026.

Trường Đại học Quốc tế trao bằng cho 1.708 tân cử nhân và tân kỹ sư. Trong đó có 342 sinh viên tốt nghiệp từ chương trình liên kết 4+. Tổng cộng có 468 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, trong đó 435 sinh viên thuộc chương trình do trường cấp bằng.

Thủ khoa toàn trường Hồ Vũ Hoàng Khoa – ngành Công nghệ sinh học – với điểm trung bình tích lũy 93,4/100 (loại xuất sắc). Ở nhóm ngành Kinh doanh – Quản lý, sinh viên Đặng Thị Minh Anh đạt 91/100, nhận Huy chương vàng và là thủ khoa nhóm ngành. Ngoài ra, nhà trường trao 28 huy chương bạc cho 28 tân cử nhân và tân kỹ sư thuộc 12 khoa, bộ môn có kết quả tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc.

Trong 14 nghiên cứu sinh và học viên cao học tốt nghiệp năm 2025, nhiều cá nhân có thành tích nghiên cứu nổi bật. ThS. Lê Trần Mỹ An (Kỹ thuật Y sinh) đạt Huy chương vàng với 98,1/100 điểm; là tác giả chính của một bài báo Q1, đồng tác giả hai bài báo Q1 khác, cùng nhiều bài toàn văn thuộc hệ SCOPUS.

ThS. Nguyễn Liên Bội Linh (Công nghệ Sinh học) tốt nghiệp với 97,1/100 điểm; đồng tác giả bốn bài báo thuộc hệ thống SCImago (Q1 và Q4), tác giả chính một bài báo trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước và bài báo thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng giáo sư ngành.

Ở nhóm ngành Kinh doanh – Quản lý, ThS. Nguyễn Lan Chi (Quản lý Công) và ThS. Lý Minh Châu (Quản trị Kinh doanh) đều đạt Huy chương vàng với điểm số lần lượt 83,8/100 và 87,7/100.