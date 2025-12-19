Nam nghệ sĩ Việt vừa thông báo tổ chức liveshow đầu tiên ở tuổi U90 là ai?

(VTC News) -

Nghệ sĩ Nhật Minh gây chú ý khi vừa thông báo tổ chức đêm nhạc Men đời ở tuổi 87. Đây cũng chính là liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.

Chia sẻ về cảm xúc khi có liveshow đầu tiên ở tuổi U90, nghệ sĩ Nhật Minh hạnh phúc tiết lộ đây là món quà mà con cháu dành tặng cho mình.

“Đây là kỷ niệm cuối cuộc đời tôi. Tôi xem đây là cái duyên cũng là may mắn, hạnh phúc của mình ở cái tuổi gần đất xa trời”, ông chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Nhật Minh, toàn bộ doanh thu của đêm nhạc sẽ được dùng để tri ân quê hương Núi Thành, Quảng Nam. “Mong muốn của gia đình là sẽ xây trường học ở Núi Thành nhưng sau trận bão lũ vừa qua thì gia đình sẽ linh hoạt, tùy vào nhu cầu của địa phương để đáp ứng”, nhạc sĩ Nhật Minh bày tỏ.

Nhạc sĩ Nhật Minh tổ chức liveshow đầu tiên ở tuổi 87.

Nhạc sĩ Nhật Minh sinh năm 1938 tại Quảng Nam. Với niềm đam mê nghệ thuật, ông tự học sáng tác nhạc và thành danh ngay từ ca khúc đầu tay mang tên Bóng tình yêu qua tiếng hát Thái Thanh. Thời điểm đó, ông lấy nghệ danh là Từ Ly Minh.

Từ thành công này, nam nhạc sĩ tiếp tục có hàng loạt những nhạc phẩm được yêu thích như Em về với Huế, Áo dài nón lá bài thơ, Màu tím hoa yêu, Bóng tình yêu, Vùng trời Việt Nam…

Ca khúc Thăng Long thành Hà Nội của ông là một trong 100 ca khúc được Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội chọn lựa và ấn hành tuyển tập nhạc 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài âm nhạc, tên tuổi của ông còn được công chúng biết đến lại từ vai trò diễn viên, đạo diễn. Ông là thế hệ diễn viên cùng thời với cố đạo diễn Lê Cung Bắc, cố NSND Lý Huỳnh, Trà Giang, Thẩm Thúy Hằng, Mỹ Chi, Duy Phương…

Nhật Minh gây chú ý ngay từ ngày đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với phim Cô Nhíp - tác phẩm kinh điển của phim cách mạng do Khương Mễ đạo diễn vào năm 1976.

Sau bộ phim này, ông tiếp tục tham gia hàng loạt các phim khác với gia tài khoảng 40 phim, từ phản diện đến vai hài. Trong số đó, Về nơi gió cát và Lối rẽ trái trên đường mòn là hai tác phẩm từng đoạt giải Bông Sen Vàng.

Nhạc sĩ Nhật Minh thời trẻ.

Không chỉ thể hiện tài năng ở lĩnh vực diễn xuất, Nhật Minh còn từng làm đạo diễn phim Cuộc đua chưa kết thúc. Sau đó, ông công tác tại hãng phim Sài Gòn Giải Phóng đến ngày về hưu.

Những năm qua ông ít tham gia đóng phim nhưng vẫn miệt mài sáng tác ở lĩnh vực thơ ca cũng như âm nhạc. Ông từng xuất bản tập thơ Men đời.

Đêm nhạc Men đời của nghệ sĩ Nhật Minh quy tụ nhiều gương mặt đình đám như ca sĩ Ngọc Sơn, Ngọc Ánh, Long Nhật, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Vũ, Phan Đinh Tùng, Quốc Đại, Hiền Thục. Chương trình được đạo diễn bởi Quốc Thuận, MC Nguyên Khang đảm nhận vai trò người dẫn chuyện.

Những ca khúc trong liveshow đều được chính nhạc sĩ tuyển lựa một cách kỹ càng trong gia tài hơn 100 ca khúc do ông sáng tác, trải dài từ trẻ đến khi đã ở tuổi U90.

Đêm nhạc của nhạc sĩ Nhật Minh sẽ diễn ra tại sân khấu trường Đại học Hồng Bàng, TP.HCM vào tối 31/1/2026.