Nam diễn viên người Mường đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng đình đám trên VTV là ai?

Xuất hiện cùng lúc trong hai khung giờ vàng của VTV với hai màu sắc nhân vật hoàn toàn khác nhau, Hà Việt Dũng đang là cái tên khiến khán giả truyền hình đặc biệt chú ý.

Nam diễn viên người Mường không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình rắn rỏi, nam tính mà còn bởi khả năng biến hoá linh hoạt giữa hai vai diễn trái ngược.

Hà Việt Dũng đóng Phó chi cục trưởng Nguyễn Chấn trong phim "Lằn ranh".

Trong bộ phim chính luận Lằn ranh, Hà Việt Dũng vào vai Chấn – người đàn ông của gia đình, trầm ổn và nguyên tắc. Trong khi đó, ở Cách em 1 milimet, anh hóa thân thành Viễn – vị CEO trẻ trung, sắc sảo, có phong thái hiện đại. Nam diễn viên cho biết đây đều là những vai anh rất yêu thích vì mỗi nhân vật đều có màu sắc và nhịp cảm xúc hoàn toàn riêng.

Chia sẻ về quá trình ghi hình hai phim cùng thời điểm, Hà Việt Dũng thừa nhận khá vất vả: “Lúc là Chấn – người đàn ông của gia đình, trầm ổn, nguyên tắc, lúc hóa thân thành Viễn – một CEO trẻ trung, sắc sảo, cá tính khác hẳn, việc xoay chuyển qua lại liên tục khiến tôi phải luôn giữ sự tập trung cao”.

Hà Việt Dũng trong vai Viễn - ''tổng tài mỏ hỗn'' của bộ phim "Cách em 1 milimet".

Để tạo sự khác biệt rõ nét, nam diễn viên chăm chút kỹ lưỡng cho từng vai diễn. Hình ảnh Chấn, một công chức nhà nước, được xây dựng giản dị, mộc mạc.

Ngược lại, Viễn đòi hỏi phong thái phong trần, hiện đại nên anh đầu tư nhiều hơn về trang phục và kiểu tóc. Hà Việt Dũng còn gặp gỡ CEO của một công ty game ngoài đời để quan sát và học hỏi, từ đó khắc họa nhân vật chân thực hơn.

Khi được nhận xét là hợp với những vai giàu yếu tố hành động, nam diễn viên tự nhận rằng điều này “cũng đúng phần nào”. Tuy nhiên, khi tham gia bộ phim thiên về tình cảm như Cách em 1 milimet, anh phải nghiên cứu tâm lý nhân vật kỹ hơn để xử lý tình huống tinh tế và có chiều sâu.

Hai vai diễn của Hà Việt Dũng đều nhận được sự yêu thích của khán giả. “Tôi thấy may mắn khi mình được tham gia nhiều bộ phim hot của VTV. Tôi thấy mình trưởng thành hơn nhiều qua từng bộ phim. Mỗi lời động viên của khán giả cũng khiến tôi tự tin hơn khi diễn xuất”, Hà Việt Dũng nói.

Trong phim "Cách em 1 milimet", Hà Việt Dũng đóng cặp cùng Huyền Lizzie.

Trong cả hai bộ phim, Hà Việt Dũng đều được đóng cặp với bạn diễn nữ xinh đẹp là Hồng Diễm và Huyền Lizzie. Chia sẻ về việc đóng cảnh thân mật với các bạn diễn nữ, anh cho biết không đặt ra quy tắc gì, tuy nhiên có những điều rất khác so vớí trước đây.

Khi chưa lập gia đình, Hà Việt Dũng tiết lộ anh từng được mệnh danh là “ông hoàng cảnh nóng” vì đóng nhiều phim chiếu rạp có cảnh nhạy cảm. Bây giờ anh là người của gia đình, vai diễn người đã lập gia đình không có chuyện tình cảm mùi mẫn quá mức.

“Trừ khi nhân vật cần nịnh hót, lừa dối vợ hay là phản diện thì mới có cảnh ân ái mặn nồng. Còn bây giờ, tôi toàn đóng những vai có con lớn, nên đạo diễn cũng phải tiết chế”, anh tâm sự.

Hà Việt Dũng vào vai chồng của Hồng Diễm trong phim "Lằn ranh".

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, quê Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ), là người dân tộc Mường. Lớn lên trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, anh sớm bén duyên với nghề người mẫu nhờ ngoại hình nam tính và chiều cao 1,84m.

Năm 2011, Hà Việt Dũng giành giải Đồng tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam, tạo bước đệm quan trọng trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất.

Anh dần trở thành gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV. Dù không được đào tạo diễn xuất bài bản, Hà Việt Dũng vẫn chinh phục khán giả bằng sự nỗ lực và khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều dạng vai khác nhau.

Hà Việt Dũng có sự biến hoá đa dạng trong diễn xuất.

Nam diễn viên từng gây ấn tượng với hình ảnh thầy giáo đểu cáng trong Ngược chiều nước mắt, gã “anh chị” mới ra tù ở Người một nhà, nhân vật phản diện trong Cuộc chiến không giới tuyến, hay vai cảnh sát ngầm gai góc ở Bão ngầm và Độc đạo. Anh cũng từng được đề cử hạng mục Diễn viên nam ấn tượng tại VTV Awards, cùng Duy Hưng.

Hà Việt Dũng đã kết hôn và có con gái. Vợ anh là Hà Thị Nhung, sinh năm 1993, cùng quê, tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc – Đại học Văn hóa Hà Nội.

Sau khi ra trường, cô trở về quê phát triển lĩnh trong vực văn hóa, du lịch. Hiện gia đình họ sống tại Mai Châu (Phú Thọ), nơi bà xã anh kinh doanh nhà hàng, homestay và hỗ trợ chồng bán hàng online.

Nam diễn viên và bà xã xinh đẹp.

Nam diễn viên khẳng định rằng, vợ đóng vai trò rất lớn trong thành công của anh: “Vợ tôi là người rất hiểu chuyện, biết nghĩ cho người khác. Cô ấy vừa là người vợ, vừa là tri kỷ, vừa là bạn đồng hành, giúp tôi tiếp tục hành trình làm nghề, làm người một cách tự tin nhất”.

Vì đặc thù công việc thường xuyên phải đi làm phim xa nhà, Hà Việt Dũng luôn trân trọng quãng thời gian hiếm hoi được trở về bên vợ con.

Mỗi khi không vướng lịch quay, anh ưu tiên dành trọn thời gian cho người thân. Anh cũng không ngại xắn tay hỗ trợ vợ trong công việc kinh doanh, trực tiếp phục vụ khách du lịch tại nhà hàng, homestay của gia đình.