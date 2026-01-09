Nữ diễn viên 'Cách em 1 milimet' lên tiếng về ồn ào đời tư trên mạng xã hội

(VTC News) -

Mạng xã hội đang xôn xao thông tin về đời tư của nữ diễn viên Quỳnh Trang (Chang Mây). Theo chia sẻ từ Bắc Vũ - người được cho là bạn trai cũ, cho biết trong thời gian cả hai hẹn hò, Quỳnh Trang có những hành xử không minh bạch trong chuyện tình cảm, "dẫn dắt, thao túng" và duy trì liên lạc thân mật với người khác.

Bắc Vũ cũng nói thêm rằng những trải nghiệm tương tự không chỉ xảy ra với riêng anh mà từng lặp lại trong các mối quan hệ trước đó. Anh cho biết phát hiện sự thật qua chiếc Ipad đã mua tặng cho Chang Mây.

Nhía nữ diễn viên khẳng định toàn bộ thông tin đang lan truyền là “vô căn cứ, hoàn toàn bịa đặt”.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện của nữ diễn viên khẳng định toàn bộ thông tin đang lan truyền là “vô căn cứ, hoàn toàn bịa đặt” và mang tính vu khống. Đại diện cho biết hiện ê-kíp đang làm việc với luật sư và sẽ khởi kiện. Đại diện của Chang Mây mong khán giả chờ đợi thông tin chính thức.

Liên quan đến mối quan hệ với nhiếp ảnh gia Bắc Vũ, đại diện Chang Mây cho hay, nữ diễn viên sẽ có bài chia sẻ riêng để làm rõ, nhấn mạnh rằng các nội dung được đăng tải trên mạng xã hội hiện nay không phản ánh đúng sự thật.

Nguyễn Quỳnh Trang (SN 2001, Hà Nội) từng được biết đến rộng rãi với danh xưng “hot girl mùa thi” sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Cô gây chú ý với khán giả truyền hình khi đang đảm nhận vai Dương trong phim Gia đình trái dấu, hóa thân thành nữ sinh Nhạc viện xinh đẹp, đa tài. Trước đó, vai Ngân thời niên thiếu trong Cách em 1 milimet cũng giúp Chang Mây ghi điểm nhờ ngoại hình trong trẻo và lối diễn tự nhiên.

Theo đuổi nghệ thuật từ sớm, Chang Mây từng thi vào Trung cấp Thanh nhạc khi mới 14 tuổi, sau đó theo học ngành Diễn viên kịch – điện ảnh – truyền hình tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Cha tôi người ở lại…

Nữ diễn viên sinh năm 2001 từng chia sẻ mong muốn không đóng khung hình ảnh, luôn tìm kiếm những vai diễn mới mẻ, đa dạng màu sắc để thử thách bản thân và làm mới mình trong mắt khán giả.

Trong khi đó, Bắc Vũ là nhiếp ảnh gia sinh năm 1998, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.