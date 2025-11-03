Mỹ và Trung Quốc sẽ tái khởi động đường dây nóng quân sự

(VTC News) -

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth, đây là cơ chế quan trọng nhằm “giảm leo thang và tránh xung đột ngoài ý muốn”.

Các kênh liên lạc này từng bị Trung Quốc cắt đứt năm 2022, sau chuyến thăm đảo Đài Loan (Trung Quốc) của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là Nancy Pelosi. Động thái khiến Bắc Kinh phản ứng gay gắt vì Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, hai bên chỉ nối lại một phần đối thoại liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng các kênh trao đổi trực tiếp giữa quân đội vẫn bị đóng băng.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Trên mạng X, ông Hegseth cho biết hai bên đồng ý thiết lập lại các đường dây nóng để “tránh hiểu lầm và kiểm soát khủng hoảng”, đồng thời tiết lộ sẽ có thêm các cuộc họp liên quan trong thời gian tới.

Phía Trung Quốc mô tả cuộc gặp là “thành công”, đồng thời hy vọng Washington tiếp tục tôn trọng chính sách “Một Trung Quốc”.

Cuộc gặp giữa ông Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt thỏa thuận thương mại mới giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại song phương.

Trong thỏa thuận thương mại quan trọng, Bắc Kinh đồng ý tạm đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong vòng một năm để đổi lấy việc Washington giảm thuế và nới lỏng một số hạn chế thương mại.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ tạm dừng áp dụng quy định mở rộng danh sách đen xuất khẩu. Quy định này yêu cầu đưa vào danh sách mọi doanh nghiệp có hơn 50% vốn thuộc sở hữu của các công ty hoặc tổ chức bị cấm. Mỹ đồng thời ngừng điều tra các lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu của Trung Quốc, và giảm thuế liên quan đến fentanyl.

Đáp lại, Trung Quốc sẽ điều chỉnh các biện pháp trả đũa và tái khởi động nhập khẩu nông sản Mỹ, bao gồm đậu tương.

Đất hiếm là nhóm khoáng sản thiết yếu cho công nghệ cao và công nghiệp quốc phòng, trong đó Trung Quốc hiện chiếm ưu thế toàn cầu. Thỏa thuận mới giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù các hạn chế thương mại cũ vẫn được duy trì.