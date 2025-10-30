Mỹ - Trung đạt đồng thuận thương mại, tạm dừng trả đũa

(VTC News) -

Sau cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan hôm nay, hai bên thông báo hàng loạt bước đi nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, trong đó có việc tạm ngừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, giảm thuế trừng phạt và nối lại hợp tác về kiểm soát fentanyl.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong vòng một năm, đồng thời đình chỉ các biện pháp trả đũa liên quan cuộc điều tra 301 của Washington. Hai bên cũng đạt được đồng thuận về hợp tác phòng chống fentanyl và mở rộng thương mại nông sản, đánh dấu một bước tiến cụ thể sau nhiều tháng căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện sau cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị Cấp cao APEC ở thành phố Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Phía Mỹ thông báo giảm một nửa mức thuế 20% áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến fentanyl xuống còn 10%. Tổng thống Trump nói rằng ông tin tưởng Bắc Kinh “đang hành động mạnh mẽ” để ngăn chặn dòng chảy hóa chất tiền chất sang Mỹ, đồng thời cho biết Chủ tịch Tập “sẽ nỗ lực rất lớn để chấm dứt vấn nạn này”.

Trong lĩnh vực thương mại chiến lược, ông Trump tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý duy trì xuất khẩu đất hiếm ra toàn cầu trong vòng một năm, và kỳ vọng thỏa thuận này sẽ được gia hạn.

“Tất cả vấn đề đất hiếm đã được giải quyết”, ông nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. Đất hiếm là nhóm 17 nguyên tố đóng vai trò then chốt trong sản xuất ô tô, máy bay và vũ khí, từng là đòn bẩy quan trọng của Bắc Kinh trong căng thẳng thương mại.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về lĩnh vực bán dẫn, song Tổng thống Trump cho biết ông không bàn đến chip trí tuệ nhân tạo Blackwell của Nvidia – sản phẩm mà ông từng ca ngợi là “siêu đẳng”. Phát biểu này được đưa ra sau khi thị trường công nghệ toàn cầu theo dõi sát sao khả năng Mỹ – Trung nối lại hợp tác trong chuỗi cung ứng chip.

Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Tập khẳng định Trung Quốc không tìm cách thách thức hay thay thế bất kỳ quốc gia nào. Quan hệ Trung – Mỹ vẫn duy trì ổn định và hai bên cần mở rộng danh mục hợp tác, tránh rơi vào vòng xoáy trả đũa. Ông cũng nhấn mạnh, “đối thoại tốt hơn đối đầu”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc bày tỏ hy vọng hai nước sẽ “xây dựng quan hệ quân sự cởi mở, công bằng và ổn định”, còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Washington tuân thủ nghĩa vụ theo hiệp ước cấm thử hạt nhân và tôn trọng nguyên tắc thị trường trong kế hoạch liên minh khoáng sản của G7.

Giới quan sát đánh giá kết quả cuộc gặp lần này giúp phá băng cục diện thương mại Mỹ - Trung sau nhiều tháng leo thang căng thẳng, dù con đường hướng tới một hiệp định dài hạn vẫn còn nhiều thách thức.