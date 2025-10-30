Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

(VTC News) -

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra lúc 9h hôm nay 30/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Sau buổi đối thoại, Tổng thống Mỹ nhận xét đây là cuộc gặp “tuyệt vời” và nhiều quyết định được đưa ra.

Ông Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đạt một thỏa thuận thương mại kéo dài một năm, sẽ được gia hạn định kỳ, đồng thời thuế quan đối với hàng Trung Quốc sẽ giảm từ 57% xuống còn 47%. Ông Trump cũng thông báo sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau, còn Chủ tịch Tập sẽ thăm Mỹ “vào thời điểm sau đó” và “vấn đề khoáng sản hiếm cũng đã được giải quyết”.

Ông Trump bắt tay ông Tập trước cuộc gặp tại Hàn Quốc ngày 30/10. Ảnh: Reuters

Trước đó, khi 2 lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc chụp ảnh chung với nhau bên ngoài phòng họp, ông Trump bày tỏ tin tưởng "cuộc gặp sẽ rất thành công" và mô tả ông Tập Cận Bình là "nhà đàm phán cứng rắn". Nhà lãnh đạo của Trung Quốc đáp lại rằng "rất vui" khi được gặp Tổng thống Mỹ. Sau khi chụp ảnh, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập cùng tiến vào phòng họp.

Trong phát biểu mở đầu cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa 2 nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan: “Chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công, tôi không nghi ngờ gì". Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp lại qua phiên dịch rằng khác biệt giữa hai nền kinh tế lớn là điều “bình thường” và bày tỏ sẵn sàng “cùng Tổng thống Trump đặt nền móng vững chắc cho quan hệ Trung - Mỹ”.

Lãnh đạo Trung Quốc đánh giá cao "đóng góp to lớn của ông Trump" cho quá trình ngừng bắn ở Dải Gaza, cũng như thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia. "Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau gánh vác trách nhiệm của cường quốc, hợp tác để đạt được nhiều thành tựu thiết thực và to lớn hơn, vì lợi ích của hai quốc gia và của toàn thế giới", ông cho hay.

Theo ông, bất chấp những khác biệt, lãnh đạo hai nước nên "duy trì đúng hướng đi và đảm bảo con tàu khổng lồ quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục tiến về phía trước một cách vững vàng".

"Thật là vinh dự lớn lao khi gặp bạn tôi, một người bạn từ lâu lắm rồi", ông Trump nói khi ngồi đối diện ông Tập tại phòng họp.

Tổng thống Mỹ mô tả Chủ tịch Trung Quốc là "lãnh đạo kiệt xuất, được kính trọng" và là "lãnh đạo vĩ đại của quốc gia vĩ đại".

Cuộc họp kết thúc sau gần 2 giờ, ông Trump và ông Tập bắt tay rồi cùng rời căn cứ không quân tại sân bay Gimhae. Tổng thống Mỹ lên chuyên cơ về nước, trong khi Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc và dự hội nghị cấp cao APEC.

Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến công du kéo dài 5 ngày đến 3 nước châu Á của Tổng thống Donald Trump, diễn ra trước khi ông lên đường trở về Mỹ. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu hai lãnh đạo gặp mặt trực tiếp kể từ cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, hồi tháng 6/2019.