Mỹ tăng thuế 245% lên hàng Trung Quốc: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bùng nổ

Theo tờ The Times of India, động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không trong nước ngừng mua máy bay Boeing mới – một đòn giáng trực tiếp vào ngành công nghiệp hàng không Mỹ.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Mỹ đã tăng thuế lên 145% đối với một số hàng hóa Trung Quốc, khiến Bắc Kinh phản ứng bằng việc nâng thuế nhập khẩu từ Mỹ lên 125%, đồng thời siết chặt kiểm soát xuất khẩu với các khoáng sản công nghệ cao thiết yếu.

Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng tại Nhà Trắng (Ảnh: CNN)

Theo Nhà Trắng, các biện pháp thuế mới là một phần trong cuộc rà soát an ninh quốc gia toàn diện đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng trọng. Động thái này cũng phản ánh mối quan ngại của Washington trước việc Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu các nguyên liệu công nghệ cao chiến lược, bao gồm kim loại đất hiếm nặng và nam châm đất hiếm – những thành phần quan trọng trong lĩnh vực sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, chất bán dẫn và thiết bị quốc phòng.

Trong tuyên bố chính thức, Nhà Trắng khẳng định: “Trung Quốc hiện đối mặt với mức thuế lên tới 245% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ do các hành động trả đũa gần đây của nước này. Những biện pháp này được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia”.

Tuyên bố cũng liệt kê hàng loạt hành động từ phía Trung Quốc – bao gồm lệnh cấm xuất khẩu gali, germani, antimon và nhiều vật liệu chiến lược có khả năng ứng dụng trong lĩnh vực quân sự.

“Chỉ trong tuần này, Trung Quốc đã đình chỉ xuất khẩu 6 loại kim loại đất hiếm nặng và các loại nam châm đất hiếm, nhằm hạn chế nguồn cung toàn cầu”, Nhà Trắng cho biết.

Nhà Trắng đồng thời nhắc lại định hướng thương mại “Nước Mỹ trên hết” do Tổng thống Donald Trump khởi xướng từ ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ. Chính sách này đặt mục tiêu phục hồi sức mạnh kinh tế và tự chủ quốc gia thông qua các biện pháp thuế quan cứng rắn, trong đó có việc áp mức thuế 10% lên hàng nhập khẩu từ tất cả các nước, và cao hơn đối với những quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ".

Hơn 75 quốc gia đã bày tỏ mong muốn đàm phán các thỏa thuận thương mại mới. Trong lúc các cuộc thảo luận đang diễn ra, Mỹ đã tạm hoãn áp các mức thuế cao hơn – ngoại trừ với Trung Quốc, quốc gia đã có hành động trả đũa", tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết thêm.

Dù mức thuế chính xác với từng mặt hàng Trung Quốc chưa được công bố, các quan chức Mỹ cho biết con số có thể lên đến 245%, đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hiện tại, Nhà Trắng chưa xác nhận liệu có tiếp tục nâng thuế hoặc áp thêm biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong lúc cuộc điều tra an ninh quốc gia còn đang tiếp tục hay không.