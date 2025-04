Ông Trump kí lệnh chấn chỉnh mua sắm chính phủ, dừng phúc lợi người bất hợp pháp

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/4 tiếp tục ký loạt sắc lệnh điều chỉnh các hoạt động chính phủ và giải quyết vấn đề nhập cư.

Cải tổ hệ thống mua sắm chính phủ

Ông Trump ký ban hành sắc lệnh nhằm cải cách toàn diện hệ thống mua sắm liên bang, với mục tiêu khôi phục sự minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm trong quá trình mua sắm công.

Sắc lệnh này yêu cầu chính quyền của ông: Đơn giản hóa và hợp lý hóa Quy định Mua sắm Liên bang (FAR), đảm bảo chỉ giữ lại những điều khoản thực sự cần thiết cho hoạt động mua sắm an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Sắc lệnh cho phép ban hành hướng dẫn tạm thời khi cần để duy trì hoạt động mua sắm hiệu quả cho đến khi các quy định sửa đổi chính thức được thông qua.

Sắc lệnh cũng nhắm đến gỡ bỏ rào cản cho doanh nghiệp. Ông Trump nhấn mạnh cam kết xây dựng một hệ thống mua sắm linh hoạt, hiệu quả và dễ tiếp cận hơn cho mọi doanh nghiệp.

Mỗi năm, Mỹ chi gần 1.000 tỷ USD để mua hàng hóa và dịch vụ, nhưng quy trình mua sắm hiện nay quá phức tạp và kém hiệu quả do rào cản hành chính nặng nề. Hệ thống FAR hiện tại gồm hơn 2.000 trang quy định, tạo ra gánh nặng cho cả khu vực tư nhân lẫn khu vực công. Các nghiên cứu liên tục cho thấy quy định FAR là trở ngại lớn khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ, khó tiếp cận thị trường mua sắm chính phủ.

Tổng thống Donald Trump cũng chỉ đạo chính quyền của ông ưu tiên mua sắm các sản phẩm và dịch vụ thương mại thay vì các sản phẩm hoặc dịch vụ tùy chỉnh, phi thương mại.

Đánh giá nguy cơ phụ thuộc đất hiếm nhập khẩu

Tổng thống Donald J. Trump ký Sắc lệnh Hành pháp khởi động cuộc điều tra theo Mục 232, đánh giá nguy cơ an ninh quốc gia từ việc Mỹ phụ thuộc vào nhập khẩu đối với khoáng sản chiến lược và các sản phẩm phái sinh như đất hiếm, nam châm, antimon, gali và germani.

Cuộc điều tra sẽ do Bộ Thương mại thực hiện theo Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962, nhằm: Xác định các lỗ hổng chuỗi cung ứng; Đề xuất các biện pháp thương mại nhằm giảm phụ thuộc nước ngoài; Tăng cường sản xuất trong nước và bảo vệ an ninh quốc gia. Nếu kết luận nhập khẩu là mối đe dọa, thuế theo Mục 232 sẽ thay thế thuế quan "có đi có lại" hiện được áp dụng từ ngày 2/4.

Khoáng sản chiến lược là nền tảng cho công nghiệp quốc phòng và công nghệ cao: từ động cơ phản lực, radar, tên lửa đến AI và viễn thông.

Sắc lệnh là bước tiếp theo trong chính sách thương mại của ông Trump, bao gồm: Áp thuế 10% lên gần như toàn bộ hàng nhập khẩu; thuế lên tới 245% với Trung Quốc; khôi phục thuế thép và nhôm 25%, đóng lỗ hổng miễn trừ; phản đối các hiệp định và chính sách thuế được cho là bất công như thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST).

Ông Trump cũng ký sắc lệnh tương tự điều tra tác động an ninh quốc gia từ nhập khẩu đồng và gỗ.

Ngừng phúc lợi cho người nhập cư bất hợp pháp

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump ký một bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn những người nhập cư không có giấy tờ và những người không đủ điều kiện khác nhận được các quyền lợi theo Đạo luật An sinh Xã hội. Một số người lao động không có giấy tờ có được việc làm bằng cách sử dụng số An sinh Xã hội giả hoặc đi mượn để đóng các khoản vào quỹ An sinh Xã hội, nhưng không đủ điều kiện để nhận các quyền lợi an sinh xã hội theo luật hiện hành.