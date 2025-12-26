Mỹ sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Campuchia và Thái Lan

(VTC News) -

Ngày 25/12, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết Ngooại trưởng Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet để trao đổi về tình trạng căng thẳng đang diễn ra giữa Campuchia và Thái Lan.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Rubio nhắc lại mong muốn hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự cần thiết đối với việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận hòa bình được ký tại Kuala Lumpur hồi tháng 10.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: CNP)

"Ông Rubio tái khẳng định Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định giữa Campuchia - Thái Lan", ông Pigott nhấn mạnh.

Cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia bắt nguồn từ tranh chấp lãnh thổ về đường biên giới dài 800km được phân định từ thời thuộc địa và một số tàn tích đền thờ cổ nằm rải rác trên biên giới. Mỗi bên đều đổ lỗi cho bên kia gây ra cuộc giao tranh mới và cáo buộc lẫn nhau về những cuộc tấn công nhằm vào thường dân, sau 5 ngày đụng độ hồi tháng 7 khiến hàng chục người thiệt mạng.

Ngày 12/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với thủ tướng Thái Lan và Campuchia, hai nhà lãnh đạo nhất trí ngừng bắn trong vòng 24 giờ và quay lại thực hiện thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, sau đó giao tranh vẫn tiếp diễn.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết cuộc họp cấp cao của Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) thảo luận về việc thiết lập lệnh ngừng bắn giữa hai nước sẽ được tổ chức vào ngày 27/12.

Tuy nhiên, Thái Lan cảnh báo nếu không đạt được đồng thuận ở cấp Ban Thư ký trong những cuộc thảo luận trước đó, các cuộc đàm phán có thể bị rút ngắn và cuộc họp cấp bộ trưởng sẽ không diễn ra.

Ba điều kiện chính mà Thái Lan đưa ra gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước khi các cuộc thảo luận được tiếp tục; Lệnh ngừng bắn phải thực chất và liên tục, có sự giám sát của lực lượng quan sát; Campuchia phải thể hiện thiện chí hợp tác, đặc biệt trong rà phá bom mìn và thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn khi đàm phán bắt đầu.

Các nước thành viên ASEAN cũng hoan nghênh việc bắt đầu cuộc thảo luận về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.