Thái Lan - Campuchia tiếp tục pháo kích trước thềm đàm phán ngừng bắn

(VTC News) -

Theo Bangkok Post, Campuchia được cho là tiếp tục các cuộc tấn công bằng pháo và rocket vào Thái Lan trong ngày 23/12, bất chấp việc hai bên dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán ngừng bắn song phương vào ngày hôm sau.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23/12, Chuẩn đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, cho rằng Campuchia nối lại các cuộc pháo kích từ sáng sớm, tiếp nối chuỗi tấn công dữ dội trong ngày 22/12.

Theo ông Surasant, khoảng 11h30 ngày 22/12, pháo hạng nặng của Campuchia bắn vào các vị trí quân sự Thái Lan tại huyện Ta Phraya, tỉnh Sa Kaeo, khiến một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng. Đến khoảng 16h cùng ngày, Campuchia được cho là tiếp tục phóng rocket BM-21 vào khu dân cư ở huyện Khok Sung, làm 7 dân thường Thái Lan và một cảnh sát bị thương, trong đó một người bị thương nặng do mảnh đạn găm vào bụng, thân và đầu.

Hình ảnh quân đội Thái Lan công bố hôm 15/12, cho là các cuộc không kích được thực hiện ở Campuchia dọc theo khu vực biên giới tranh chấp. (Ảnh: Reuters)

Sang ngày 23/12, các đợt pháo kích mới được cho là bắt đầu từ khoảng 6h30 sáng, nhắm vào nhiều khu vực dân cư trên lãnh thổ Thái Lan.

Đại tá Richa Suksuwanon, Phó phát ngôn viên Lục quân Thái Lan, cho biết pháo kích dữ dội tiếp tục ảnh hưởng đến các làng Ban Nong Ya Kaew, Ban Klong Pang và Ban Nong Chan (tỉnh Sa Kaeo). Theo thống kê của quân đội Thái Lan, kể từ ngày 8-23/12, rocket Campuchia được cho là bắn trúng 51 khu vực dân sự tại Sa Kaeo, làm hư hại hoặc phá hủy 14 ngôi nhà và diện tích lớn đất nông nghiệp.

Ở khu vực Đông Bắc, pháo binh Campuchia được cho là còn bắn vào khu vực Phu Makua – Huai Ta Maria (tỉnh Si Sa Ket), cũng như khu di tích đền Ta Kwai và Ta Muen tại tỉnh Surin.

Trong khi đó, theo Khmer Times, 11h sáng 24/12, Không quân Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 thả bom xuống huyện Srei Snam, tỉnh Siem Reap, sâu khoảng 80km trong lãnh thổ Campuchia.

Từ 12h15 đến 12h26, máy bay T-50TH của Thái Lan được cho là tiếp tục ném bom chùm tại xã Sla Kram, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey. Ngoài ra, lúc 10h28, pháo binh Thái Lan cũng được cho là bắn vào các vị trí mà phía Campuchia mô tả là khu vực dân cư và hạ tầng dân sự tại tỉnh Battambang.

Cùng ngày, Thái Lan công bố các điều kiện tiên quyết cho cuộc họp cấp Ban Thư ký của Ủy ban Biên giới Chung Campuchia – Thái Lan (GBC), dự kiến bắt đầu lúc 16h ngày 24/12 tại tỉnh Chanthaburi.

Theo nhà báo Puy Kea, Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia, dẫn nguồn từ Bangkok, các cuộc họp GBC dự kiến diễn ra từ 24–27/12, và chỉ tiến tới cuộc họp cấp bộ trưởng vào ngày 27/12 nếu đạt được tiến triển ở cấp thư ký.

Ba điều kiện chính mà Thái Lan đưa ra gồm: Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước khi các cuộc thảo luận được tiếp tục; Lệnh ngừng bắn phải thực chất và liên tục, có sự giám sát của lực lượng quan sát; Campuchia phải thể hiện thiện chí hợp tác, đặc biệt trong rà phá bom mìn và thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn khi đàm phán bắt đầu.

Thái Lan cảnh báo rằng nếu không đạt được đồng thuận ở cấp Ban Thư ký, các cuộc đàm phán có thể bị rút ngắn và cuộc họp cấp bộ trưởng sẽ không diễn ra.

Campuchia hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các điều kiện này. Trong khi đó, theo AFP, Phnom Penh đã đề xuất chuyển địa điểm đàm phán sang một nước trung lập, gợi ý Kuala Lumpur (Malaysia).