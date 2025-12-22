Thái Lan nhất trí tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Campuchia

Ngày 22/12, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết nước này và Campuchia đã nhất trí tiến hành thêm các cuộc thảo luận trong tuần này về việc chấm dứt xung đột quân sự ở biên giới hai nước, sau các cuộc đàm phán tại Malaysia.

Phát biểu với báo giới tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Sihasak cho hay cuộc đàm phán được tiến hành theo đề xuất của Campuchia và sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ủy ban biên giới hỗn hợp (JBC) dự kiến diễn ra ngày 24/12.

Người dân Campuchia sơ tán tới khu vực an toàn ở tỉnh Siem Reap khi xung đột biên giới tái diễn giữa nước này và Thái Lan, ngày 9/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đây sẽ là cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng hai nước và lập trường của Thái Lan là lệnh ngừng bắn phải xuất phát từ hành động chứ, không chỉ là lời tuyên bố.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Sihasak cũng hoan nghênh việc nối lại các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Hội nghị bộ trưởng ngoại giao đặc biệt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra ngày 22/12 ở Kuala Lumpur.

Tại hội nghị, nước Chủ tịch Malaysia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình khu vực, đồng thời kêu gọi Campuchia và Thái Lan thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài tại khu vực biên giới chung.

Hiện phía Campuchia chưa đưa ra phát biểu về các nội dung trên.