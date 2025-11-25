Mỹ nam đóng 3 phim trăm tỷ: Đi lên từ vai quần chúng, vướng tin hẹn hò hoa hậu

(VTC News) -

Sau thời gian ảm đạm, Truy tìm long diên hương của đạo diễn Dương Minh Chiến khiến điện ảnh Việt sôi động trở lại khi vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Sau gần 2 tuần công chiếu, phim hiện thu về hơn 144 tỷ đồng và vẫn tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt (theo số liệu từ Box Office Vietnam).

Ma Ran Đô trở thành diễn viên có 3 phim liên tiếp trong năm đạt doanh thu trăm tỷ.

Với thành công này, Ma Ran Đô trở thành cái tên được chú ý khi lập cú "hat-trick" với 3 tác phẩm liên tiếp anh tham gia trong năm 2025 đều có doanh thu trên trăm tỷ. Trong đó, Nụ hôn bạc tỷ phát hành dịp Tết Nguyên đán ghi nhận con số doanh thu hơn 211 tỷ đồng. Tiếp đó là bom tấn hành động - Tử chiến trên không mang về 251 tỷ đồng.

Nhuộm da, phơi nắng để vào vai trai làng chài

Trong Truy tìm long diên hương, Ma Ran Đô thủ vai Tuấn - anh chàng từ làng chài nghèo lên thành phố để lập nghiệp. Trong một lần trở về quê nhà, nhân vật Tuấn lợi dụng sơ hở đã trộm món bảo vật quý giá rồi trốn mất.

Khác với những vai soái ca trước đó, lần này, anh đảm nhận vai diễn với bản tính xốc nổi, ham chơi, dần sa đà vào nhiều thói hư tật xấu.

Khi vào vai chàng trai làng chài, Ma Ran Đô được đạo diễn yêu cầu phải giảm cân và làm đen da. Ngoài việc phơi nắng, anh phải nhuộm da để có làn da ngăm đặc trưng của dân miền biển. Để giảm cân, anh chọn cách nhịn ăn. Màn "lột xác" của anh đem lại nhiều thú vị cho khán giả.

Ma Ran Đô nhuộm da để vào vai chàng trai làng chài.

Vai diễn trong Truy tìm long diên hương mang đậm chất hành động, Ma Ran Đô kể, thời gian tiền kỳ được tập luyện những kỹ thuật hành động được 2 - 3 tuần. Tuy cảnh đánh đấm không nhiều nhưng những cảnh té ngã cũng cần tập luyện và đảm bảo bản thân diễn xuất an toàn. Ra đến trường quay, anh còn được ê-kíp hướng dẫn động tác té và được trang bị đồ bảo hộ.

Xuất thân từ vai quần chúng

Ma Ran Đô sinh năm 1997 tại Gia Lai. Anh có cái tên đặc biệt khi được ba mẹ anh lấy cảm hứng từ ca sĩ Madonna và cầu thủ Maradona. Dù từng theo học Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, nam diễn viên 9X sớm nhận ra đây không phải là con đường phù hợp với mình.

Cùng lúc, anh bắt đầu nhận một số việc chụp hình, quay phim ở quê. Những công việc này vừa giúp anh có thêm thu nhập, vừa được trải nghiệm niềm đam mê nghệ thuật.

Ma Ran Đô xuất thân từ những vai diễn quần chúng.

Sở hữu chiều cao 1m8, Ma Ran Đô khởi nghiệp diễn xuất từ những vai quần chúng với mức cát-xê chỉ vài trăm nghìn đồng. Khi mới vào TP.HCM vài tháng, Ma Ran Đô ngày nào cũng lên mạng tìm công việc diễn viên quần chúng và gửi hồ sơ khắp nơi. Anh nhận lời tham gia tất cả dự án, bất kể vai lớn hay nhỏ, chỉ để được đứng trên phim trường, học hỏi từ các đàn anh, đàn chị.

Bước ngoặt sự nghiệp đến khi anh được diễn viên Ngọc Thuận định hướng và "bén duyên" học tập cùng NSƯT Hữu Châu. Sau quá trình rèn luyện bài bản, Ma Ran Đô nhanh chóng được tham gia vào nhiều dự án phim ảnh, ghi dấu ấn đậm nét qua những dự án ăn khách.

Vướng tin hẹn hò hoa hậu nổi tiếng

Về chuyện tình cảm, Ma Ran Đô từng vướng tin đồn hẹn hò hoa hậu Đoàn Thiên Ân khi tham gia chung phim Nụ hôn bạc tỷ. Cả hai vướng nghi vấn "phim giả tình thật" vì có những tương tác thân thiết trong suốt quá trình quay và quảng bá phim. Sau bộ phim, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng sánh đôi trong các sự kiện.

Tuy nhiên khi được hỏi, cả hai chọn cách im lặng và không lên tiếng xác nhận về mối quan hệ.

Nam diễn viên vướng tin đồn hẹn hò hoa hậu Thiên Ân.

Với thành công của loạt phim, Ma Ran Đô bắt đầu đối mặt với áp lực về các danh xưng. Nam diễn viên thẳng thắn cho biết anh không đặt nặng tên gọi “diễn viên trăm tỷ”, vì tự nhận bản thân còn nhiều thiếu sót trong nghề và hiện chỉ muốn tập trung cho công việc.

Quyết định theo nghiệp diễn của Ma Ran Đô ban đầu không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Nam diễn viên 9X đã mất một thời gian dài để thuyết phục, giúp gia đình thấu hiểu lựa chọn của mình. Hiện tại, sau khi gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp, anh đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ gia đình.