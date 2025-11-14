Nữ danh hài đóng phim đang dẫn đầu phòng vé: Sắc vóc nổi bật, từng thi hoa hậu

(VTC News) -

Sau 2 ngày chiếu sớm, Truy tìm Long Diên Hương thu về hơn 11 tỷ đồng. Phim hiện dẫn đầu số lượng vé bán ra và nhận phản hồi tương đối tích cực về chất lượng. Bộ phim dự kiến tiếp tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp cuối tuần này.

Thuộc thể loại hành động, bộ phim quy tụ hầu hết là diễn viên nam. Chính vì vậy, sự xuất hiện của nhân vật Út Linh do nữ diễn viên Nguyên Thảo thể hiện mang đến một màu sắc độc đáo.

Nguyên Thảo là "bóng hồng" duy nhất của phim.

Là "bóng hồng" duy nhất trong phim, Nguyên Thảo hào hứng để khán giả chứng kiến vai diễn Út Linh mạnh mẽ ra sao trên màn ảnh. Cô mong khán giả sẽ yêu thích và khẳng định vai diễn hành động đầu tiên này đã tiếp thêm nhiều động lực làm nghề. Nhiều khán giả xem xong suất chiếu sớm cũng kỳ vọng Nguyên Thảo sẽ trở thành "đả nữ thế hệ mới" của màn ảnh Việt.

Xuất thân là diễn viên hài

Nguyên Thảo tên thật là Huỳnh Thới Ngọc Thảo, sinh năm 1994. Cô từng tham gia diễn xuất trong các phim điện ảnh Chị Mười Ba, Dân chơi không sợ con rơi... Đặc biệt, nữ diễn viên gây ấn tượng với vai diễn Ba Lùi trong web-drama Gia đình cục súc.

Sở hữu nhan sắc nổi trội song cô thường xuyên đảm nhận những vai diễn có vẻ ngoài kém sắc, lầy lội. Đây cũng là điểm nhấn khiến cô tạo được ấn tượng với những vai diễn hài của mình.

Nguyên Thảo thường hoá thân vào những nhân vật kém sắc.

Bước ra khỏi vùng an toàn khi lần đầu thử sức ở thể loại hành động, Nguyên Thảo trong Truy tìm Long Diên Hương hoàn toàn "lột xác". Nữ diễn viên bộc bạch rằng, trước đây, chắc chưa ai dám nghĩ cô có thể vào các vai hành động, dù rất thích đóng.

Trong phim, cô hóa thân thành chủ sạp cá luôn phải va chạm với dân giang hồ, nên từ ngoại hình đến thần thái đều được "thiết kế" cho thật...đàn ông.

Thuộc tuyến chính diện, Nguyên Thảo có nhiều đất diễn trải dài từ đầu đến cuối phim, cũng như đóng vai trò khá quan trọng. Không chỉ gây ấn tượng nhờ việc là nhân vật nữ duy nhất trong tuyến chính, cô còn khiến khán giả phải trầm trồ trước lối diễn xuất biến hóa đa dạng.

Nguyên Thảo chia sẻ rằng, nhiều lúc quên mất mình là con gái trong lúc vào vai Út Linh.

"Giờ nhìn lại, chợt nhận ra mình là nữ chính đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong phim, hầu hết các vai diễn, từ chính diện đến phản diện, đều do các nam diễn viên đảm nhận. Tuyến chính chỉ có Út Linh là con gái. Mình bỗng nhiên cũng mạnh mẽ, gai góc không khác gì mấy anh", cô nói.

Từng thi hoa hậu

Ngoài đời, Nguyên Thảo sở hữu sắc vóc nổi trội, thân hình mảnh mai. Ít ai biết, nữ danh hài từng lọt chung kết Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Thời điểm này, nữ danh hài khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nguyên Thảo từng lọt chung kết Miss Grand Vietnam 2022.

Việc ghi danh Miss Grand Vietnam 2022 đối với Nguyên Thảo là cái duyên. Do đó, dù cho rằng bản thân có phần thua kém so với các đối thủ khác ở ngoại hình nhưng cô vẫn tự tin "chinh chiến". Nữ diễn viên từng khẳng định nguồn năng lượng và sự hài hước của bản thân chính là điểm đặc biệt riêng của cuộc thi.

Tại đêm chung kết, Nguyên Thảo chưa may mắn lọt vào top 15 nhưng cô để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Sau cuộc thi, cái tên Nguyên Thảo cũng đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh các vai diễn để lại ấn tượng trong lòng khán giả, cô còn được khen ngợi có nhan sắc ngày càng thăng hạng, hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Nguyên Thảo sở hữu sắc vóc nổi trội.

Nguyên Thảo cho biết cô đang cảm thấy hài lòng với cuộc sống, trân trọng từng cơ hội được làm nghề.

"Điều mình thấy quý nhất bây giờ không phải danh tiếng hay hào quang, mà là được sống đúng với cảm xúc, được khán giả yêu thương và nhớ đến", nữ diễn viên nói.

Truy tìm Long Diên Hương do Dương Minh Chiến đạo diễn, xoay quanh sự kiện báu vật làng biển bị đánh cắp, mở ra cuộc hành trình truy tìm kịch tính. Bộ phim không chỉ là những màn rượt đuổi, đánh đấm võ thuật mãn nhãn mà còn lồng ghép nhiều yếu tố hài hước duyên dáng. Qua hành trình của các diễn viên, Truy tìm Long Diên Hương không chỉ truyền tải thông điệp về giá trị văn hóa, mà còn tôn vinh tình thân, tình làng nghĩa xóm và những giá trị nhân văn sâu sắc của con người miền biển. Phim bắt đầu khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 14/11.