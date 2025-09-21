Dàn mỹ nam 6 múi đóng cảnh vệ, không tặc trong phim về cướp máy bay ở Việt Nam

(VTC News) -

Tử chiến trên không tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế. Phim hiện đang dẫn đầu phòng vé, thu về hơn 57 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Ngoài kịch bản kịch tính, bộ phim gây chú ý bởi dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt điển trai, diễn xuất ấn tượng: Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần, Võ Điền Gia Huy.

Thanh Sơn

Vốn quen thuộc với hình ảnh soái ca màn ảnh nhỏ, Thanh Sơn lần này mang đến một hình ảnh khác biệt khi tham gia Tử chiến trên không.

Đảm nhận vai Bình, chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không, Thanh Sơn có vẻ ngoài rắn rỏi, mạnh mẽ. Gương mặt điển trai, bờ vai rộng và tỉ lệ cân đối trở thành "vũ khí đốn tim" khán giả.

Thanh Sơn trong vai Bình, chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không.

Bước lên chuyến bay định mệnh, anh phối hợp với cảnh vệ Sơn (Ma Ran Đô) cùng dàn tiếp viên, hành khách để khống chế và hạ gục các không tặc. Nhân vật của anh không chỉ có nghiệp vụ vững chắc mà còn đối mặt nhiều mâu thuẫn nội tâm, tạo chiều sâu cảm xúc cho phim.

Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của Thanh Sơn trong năm 2025. Trước đó, anh tham gia dự án Yêu nhầm bạn thân nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Trong khi đó, thế mạnh của Thanh Sơn là mảng phim truyền hình. Anh ghi dấu trong nhiều dự án, có thể kể tới như Chạm tay vào nỗi nhớ, Chỉ có thể là yêu, 11 tháng 5 ngày, Tình yêu và tham vọng, Gia đình mình vui bất thình lình...

Ngoài đời, anh vẫn ghi điểm với hình ảnh lịch lãm trong sơ mi, suit, xen lẫn những lần khoe cơ bụng sáu múi trên mạng xã hội.

Ma Ran Đô

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ, Ma Ran Đô tiếp tục ghi dấu với vai Sơn, cảnh vệ chính trực tiếp đối đầu bọn không tặc. Vai diễn cho phép anh phô diễn thế mạnh hành động với loạt cảnh cận chiến căng thẳng.

Ma Ran Đô trong vai cảnh vệ Sơn.

Xuất thân người mẫu, Ma Ran Đô sở hữu chiều cao nổi bật, cơ bắp săn chắc và gương mặt nam tính. Trên mạng xã hội, anh thường đăng tải loạt ảnh đời thường vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Tới đây, nam diễn viên còn góp mặt trong Truy tìm Long Diên Hương, dự kiến trình làng vào giữa tháng 11.

Lợi Trần

Xuất thân với nền tảng võ thuật bài bản, Lợi Trần từ lâu đã được các đạo diễn ưu ái giao cho những vai diễn hành động.

Trong Tử chiến trên không, anh hóa thân thành Hải – một hành khách cùng vợ con rơi vào chuyến bay định mệnh. Nhân vật này không chỉ phải bảo vệ gia đình trước mối nguy hiểm rình rập, mà còn trở thành một phần của cuộc chiến sinh tử chống lại nhóm không tặc.

Lợi Trần trong vai Hải - hành khách trên chuyến bay.

Với lợi thế hình thể và kinh nghiệm võ thuật, Lợi Trần mang đến sự chân thực, dứt khoát trong từng cú ra đòn. Những cảnh cận chiến trong khoang máy bay vốn chật hẹp trở nên căng thẳng và mãn nhãn nhờ body săn chắc, cơ bắp và lối đánh quyết liệt, mạnh mẽ.

Sinh năm 1990, Lợi Trần đã tạo dấu ấn trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Phượng khấu, Lật mặt 2, 798 Mười, Về quê ăn Tết…Ngoài đời, Lợi Trần trung thành với phong cách bụi bặm, nam tính. Anh thường xuyên chia sẻ ảnh tập gym cùng thân hình vạm vỡ.

Võ Điền Gia Huy

Khác hẳn hình ảnh ngọt ngào trong Thưa mẹ con đi, Gia Huy hóa thân thành Tí, một trong những tên không tặc nguy hiểm nhất. Lợi thế gương mặt điển trai kết hợp ánh mắt sắc lạnh tạo nên một phản diện vừa đẹp trai vừa đáng sợ.

Võ Điền Gia Huy trong vai Tí - một trong bốn tên không tặc.

Gia Huy từng hợp tác với Hàm Trần trong series Tiệm ăn của quỷ và gây chú ý nhờ lối diễn biến hóa. Ngoài đời, anh cũng là cái tên thường xuyên “gây bão” mạng xã hội.

Ngoại hình trẻ trung, thân hình săn chắc cùng phong cách thời trang năng động. Những khoảnh khắc đời thường hay khoe cơ bụng 6 múi của Gia Huy đều nhanh chóng nhận ''bão'' like từ cộng đồng mạng.

Trần Ngọc Vàng

Sinh năm 1998 và từng đăng quang Gương mặt Điện ảnh 2020, Trần Ngọc Vàng là một trong những gương mặt trẻ tiềm năng của màn ảnh Việt.

Trong Tử chiến trên không, nam diễn viên đảm nhận vai cơ phó Khanh – người đồng hành cùng cơ trưởng Phong trong những giây phút sinh tử, khi cả tổ bay đối diện với sự tấn công dữ dội của nhóm không tặc.

Trần Ngọc Vàng trong vai cơ phó Khanh.

Sở hữu chiều cao 1,81 m, gương mặt sáng cùng lối diễn tự nhiên, Trần Ngọc Vàng được xem là “soái ca Gen Z” nổi bật trong dàn cast. Những khung hình cận nhân vật với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt biết nói giúp anh nhanh chóng chiếm cảm tình khán giả, đặc biệt là nữ giới.

Ngoài đời, nam diễn viên xây dựng hình ảnh trẻ trung, thường xuyên check-in du lịch cùng phong cách năng động. Những khoảnh khắc khoe hình thể săn chắc, cơ bụng lấp ló khiến anh trở thành “crush màn ảnh” đúng nghĩa.

Xuân Phúc

Nam diễn viên Xuân Phúc hóa thân thành cơ trưởng Phong trong Tử chiến trên không, người nắm giữ “tay lái” của chuyến bay sinh tử. Trái ngược với cơ phó Khanh thường xuyên mất bình tĩnh trước mối đe dọa không tặc, Phong hiện lên cứng rắn, điềm tĩnh, giữ vững vai trò thủ lĩnh buồng lái.

Xuân Phúc trong vai cơ trưởng Phong.

Hóa thân cơ trưởng Phong, Xuân Phúc chinh phục khán giả nhờ gương mặt nam tính, chiều cao ấn tượng cùng thần thái vững vàng. Ngoài màn ảnh, nam diễn viên được khen bởi sự chững chạc, trưởng thành; loạt ảnh tập luyện thể thao anh chia sẻ cũng chứng minh phong độ vóc dáng khiến người hâm mộ ngưỡng mộ.

Trước bộ phim này, Xuân Phúc đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim hành động và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Sự trở lại trong Sao nhập ngũ 2025 cũng góp phần khiến tên tuổi anh được chú ý nhiều hơn.