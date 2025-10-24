Mỹ: Lần đầu tiên thử nghiệm mẫu xe tuần tra tự lái tích hợp drone

(VTC News) -

Mẫu xe tuần tra hoạt động với thiết bị bay không người lái đi cùng. (Video: News Center Maine)

Sở Cảnh sát quận Miami-Dade (tiểu bang Florida) vừa trở thành đơn vị đầu tiên ở Mỹ thử nghiệm một mẫu xe tuần tra tự lái, được trang bị hàng loạt thiết bị giám sát, thậm chí có thể làm bệ phóng cho máy bay không người lái của cảnh sát.

Dự án có tên viết tắt là PUG, sử dụng mẫu xe tuần tra Ford Explorer được trang bị phần cứng tiên tiến, trong đó có bệ phóng drone trên nóc xe. Hệ thống này giúp cảnh sát có tầm quan sát từ trên cao trong quá trình tuần tra, đồng thời truyền dữ liệu thời gian thực về trung tâm chỉ huy và các cơ sở dữ liệu tội phạm, phục vụ phân tích bằng AI.

Mẫu xe tuần tra tự lái của dự án PUG. (Ảnh: PolicingLab/The Drive)

Bên cạnh khả năng tự lái và hỗ trợ drone, hệ thống còn tích hợp camera 360 độ và cảm biến ảnh nhiệt, giúp nâng cao nhận thức tình huống của lực lượng chức năng. Mục tiêu của dự án là giúp cảnh sát tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn.

Đơn vị phát triển Policing Lab khẳng định không sử dụng ngân sách của người dân cho việc phát triển dự án này.

Trước những lo ngại đang gia tăng về công nghệ tự hành, đặc biệt sau nhiều vụ kiện liên quan đến hệ thống lái tự động nâng cao (FSD) của Tesla, nhóm phát triển nhấn mạnh rằng mẫu xe sẽ không tham gia các cuộc truy đuổi tốc độ cao nếu không có người điều khiển trực tiếp.

Trong tương lai, việc kết hợp xe với các công cụ kiểm soát truy đuổi như hệ thống Grappler (bắn dây để kéo xe dừng lại) có thể nâng cao đáng kể năng lực tác chiến của cảnh sát.

Trong thông cáo báo chí, cảnh sát trưởng Rosie Cordero-Stutz của quận Miami-Dade cho biết: "PUG giúp chúng tôi khám phá cách công nghệ mới có thể bảo vệ người dân mà vẫn tiết kiệm nguồn lực. Các sĩ quan vẫn là trung tâm của sứ mệnh này và PUG được tạo ra để hỗ trợ họ".

Chính quyền quận dự kiến sẽ đánh giá hiệu quả của mẫu xe này trong khoảng 12 tháng trước khi quyết định mở rộng triển khai.