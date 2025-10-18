Xe điện tự lái đầu tiên trên thế giới 'Made-by-VinFast' gây tò mò ở Trung Đông

(VTC News) -

Trong thời gian qua, dư luận đã dành sự chú ý cho sản phẩm mang tên Tensor Robocar, một mẫu xe tự lái cấp độ 4 do Tensor (công ty có trụ sở tại San Jose, Mỹ) phát triển. Sản phẩm trên được đánh giá là “chiếc xe điện tự hành đầu tiên trên thế giới có thể sở hữu cá nhân”. Tháng trước, Tensor đã ra thông cáo báo chí tuyên bố Robocar là tác phẩm hợp tác với VinFast.

Xuất hiện “bằng xương bằng thịt” tại GITEX Global 2025, sự kiện công nghệ lớn bậc nhất Trung Đông diễn ra ngày 13-17/10 ở Dubai, chiếc xe của VinFast và Tensor đã tiếp tục tạo ra sự phấn khích cho giới truyền thông địa phương.

“Điều khiến giới công nghệ chú ý không chỉ nằm ở thiết kế tương lai và khả năng tự hành của RoboCar, mà còn ở câu chuyện sản xuất đằng sau nó. Được biết, Robocar được sản xuất bởi VinFast, hãng xe điện phát triển nhanh có quy mô toàn cầu tới từ Việt Nam”, Daily Guardian viết. Còn theo Car Book Magazine, thông tin về sự hợp tác này đã “gây ra làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong ngành”.

Theo giới truyền thông UAE, đây là cột mốc đáng chú ý khi công nghệ tự hành của Tensor - vốn được phát triển dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến - kết hợp với năng lực sản xuất quy mô lớn của VinFast. Dẫn lời chuyên gia trong ngành, báo chí UAE đánh giá hợp tác này “nêu bật sự hiện diện ngày càng lớn của VinFast trên toàn cầu, cũng như năng lực sản xuất tiên tiến của hãng”.

Theo công bố trước đó từ Tensor, dây chuyền sản xuất Robocar được đặt tại khu phức hợp VinFast ở Hải Phòng. Nhà máy được đánh giá cao về mức độ tự động hóa và quy trình sản xuất bền vững. Là một trong những cơ sở sản xuất xe điện hiện đại nhất Đông Nam Á, nơi đây sẽ “là lựa chọn phù hợp và dễ hiểu cho dự án tham vọng của Tensor”, tạp chí Pan Time Arabia nhận định.

Daily Guardian cũng cho rằng việc VinFast tham gia vào dự án Robocar là “bước tiến mới trong hành trình của hãng, từ hãng xe tiên phong tại Việt Nam trở thành đối tác toàn cầu tích cực trong lĩnh vực xe tự hành”. Nhìn rộng hơn, điều này cũng phản ánh xu hướng về vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và đổi mới bền vững.

Robocar là mẫu xe điện cá nhân đạt tiêu chuẩn tự hành cấp độ 4, có thể vận hành hoàn toàn không cần người lái trong một số khu vực và điều kiện nhất định. Đặc biệt, đây là mẫu xe điện tự lái đầu tiên trên thế giới hướng tới người tiêu dùng cá nhân, không phải phục vụ mô hình taxi tự động nên ai cũng có thể sở hữu.

Chiếc xe này tích hợp hơn 100 cảm biến, có thể “học” từ người lái, tự vận hành, tự bảo trì, và đảm bảo quyền riêng tư bằng cách xử lý dữ liệu trực tiếp trong xe thay vì qua đám mây. Tensor mô tả đây là chiếc xe đầu tiên trên thế giới được trang bị mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), giúp người dùng tương tác tự nhiên như với một trợ lý thông minh thực thụ.

Hiện tại, các chi tiết kỹ thuật cuối cùng về Robocar chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, các buổi trình diễn đầu tiên đã cho thấy sự kết hợp ấn tượng giữa khả năng nhận thức nhờ AI, thuật toán lái thích ứng và thiết kế hướng đến người dùng. Dự kiến việc bàn giao sản phẩm bắt đầu vào nửa cuối năm 2026.