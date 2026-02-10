Mỹ khuyến cáo tàu giữ khoảng cách 'càng xa càng tốt' với vùng biển Iran

(VTC News) -

Hôm 9/2, Cơ quan Quản lý Hàng hải của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ kêu gọi thuyền trưởng của tàu Mỹ không cho phép lực lượng Iran lên tàu, đồng thời đưa ra khuyến cáo mới khi thuyền viên có lộ trình đi qua eo biển Hormuz.

"Nếu lực lượng Iran lên tàu thương mại mang cờ Mỹ, thủy thủ đoàn không nên chống cự bằng vũ lực. Việc không chống cự bằng vũ lực không có nghĩa là đồng ý hoặc chấp thuận việc lên tàu đó", thông báo nêu rõ.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Ngoài ra, thông báo của Cơ quan Quản lý Hàng hải cũng nhấn mạnh: “Khuyến nghị các tàu thương mại treo cờ Mỹ khi đi qua các vùng biển này nên duy trì khoảng cách xa nhất có thể với vùng lãnh hải của Iran, nhưng không được làm ảnh hưởng đến an toàn hàng hải. Khi đi về hướng đông qua eo biển Hormuz, khuyến cáo tàu nên đi gần lãnh hải của Oman".

Những khuyến nghị trên được đưa ra sau khi Mỹ và Iran tổ chức vòng đàm phán gián tiếp tại Oman hôm 7/2, sau nhiều tuần leo thang căng thẳng với những lời đe dọa đẩy hai nước đến bờ vực xung đột.

Các tuyến vận tải biển toàn cầu và tàu thương mại từ lâu bị đe dọa bởi những biến động địa chính trị, đặc biệt là ở Trung Đông. Trong cuộc xung đột Iran - Iraq những năm 1980, cả hai nước đều nhắm mục tiêu vào tàu buôn.

Gần đây hơn, lực lượng Houthi của Yemen phát động cuộc tấn công nhằm vào tàu có liên hệ với Israel ở biển Đỏ nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Khi Israel ném bom vào Iran hồi tháng 6/2025, một nghị sĩ Iran đề xuất việc đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển chính nối Vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương sẽ là lựa chọn của Tehran nếu xung đột leo thang.

Chính phủ Mỹ mô tả eo biển Hormuz là "điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng nhất thế giới", do vị trí chiến lược của nó như là cửa ngõ hàng hải vào khu vực sản xuất năng lượng. Cuối tháng 1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành cuộc tập trận hải quân tại eo biển, khiến quân đội Mỹ cảnh báo Tehran về những hành vi “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”.

Sau đó, quân đội Mỹ cho biết họ bắn hạ một máy bay không người lái của Iran khi nó tiếp cận một trong những tàu sân bay của họ trong khu vực. Trước đây, Washington cũng từng bắt giữ tàu chở dầu của Iran như một phần trong chiến dịch trừng phạt gây áp lực tối đa đối với Tehran.