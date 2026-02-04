Mỹ đồng ý đàm phán với Iran tại Oman vào ngày 6/2

(VTC News) -

Nguồn tin của phóng viên Barak Ravid làm việc tại tờ Axios cho biết: "Cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​diễn ra tại Oman vào ngày 6/2. Nguồn tin cũng tiết lộ chính quyền ông Trump đồng ý với yêu cầu của Iran về việc chuyển địa điểm đàm phán".

Theo thông tin ông Ravid nhận được, các cuộc đàm phán khác vẫn đang diễn ra để bàn về việc liệu quốc gia Ả Rập và Hồi giáo trong khu vực có tham gia cuộc đàm phán ở Oman hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (phải). (Ảnh: Getty)

Trước đó, Axios đưa tin Iran đang lên kế hoạch thay đổi hình thức đàm phán với Mỹ thành đàm phán song phương và tổ chức chúng tại Oman thay vì Istanbul.

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran cũng nhấn mạnh quốc gia này chỉ sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân với Mỹ, vì châu Âu đã chứng minh sự bất lực của mình. "Iran nhiều lần khẳng định và chứng minh sự sẵn sàng đàm phán thực tế với Mỹ, chứ không phải với bên khác", Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, ông Ali Shamkhani nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen.

Ông Shamkhani thông tin thêm: "Châu Âu đã chứng tỏ sự bất lực của mình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018 cũng như trong những cuộc đàm phán trước khi cuộc chiến xảy ra vào tháng 6 năm ngoái".

Theo ông Shamkhani, đây là những cuộc đàm phán "chỉ có Mỹ tham gia và chỉ có vấn đề hạt nhân được thảo luận". Cùng với đó, ông Shamkhani thừa nhận khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ sau khi đạt được sự hiểu biết chung.

Trong khi cùng thời điểm, quân đội Mỹ tuyên bố bắn hạ UAV của Iran sau khi thiết bị này “tiếp cận một cách hung hăng” tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên vùng biển Arab.

Theo quân đội Mỹ, chiếc Shahed-139 của Iran bay về phía tàu sân bay với “ý định không rõ ràng” và bị tiêm kích F-35 bắn hạ. Đại úy Hải quân Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, chiếc F-35C xuất phát từ tàu Abraham Lincoln đã hành động “tự vệ” nhằm bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn.