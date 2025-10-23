Ông Medvedev: Bước đi của ông Trump đồng nghĩa với hành động chống Nga

(VTC News) -

Vào ngày 23/10, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên mạng xã hội bài viết với nội dung: "Mỹ là kẻ thù của chúng ta và 'người gìn giữ hòa bình' của họ chính thức bước vào con đường gây chiến với Nga".

Ông Medvedev tiếp tục ám chỉ: "Những quyết định đã được đưa ra là hành động gây chiến chống lại Nga. Tổng thống Trump đã hoàn toàn đứng về phía châu Âu điên rồ".

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Tass)

Hồi tháng 8, ông Trump cho biết ông ra lệnh cho hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tiến gần hơn đến Nga để đáp trả những bình luận mà ông gọi là "rất khiêu khích" của ông Medvedev về nguy cơ chiến tranh.

Đáp lại, ông Medvedev tuyên bố động thái của ông Trump chỉ đơn giản có nghĩa là Nga có thể tấn công Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau "mà không cần quan tâm đến những cuộc đàm phán không cần thiết".

Bài đăng của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Trump hủy hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Budapest, Hungary với Tổng thống Putin và áp lệnh trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng lệnh trừng phạt dầu của Mỹ "cực kỳ phản tác dụng" và có nguy cơ gây tổn hại những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận ông không chắc liệu lệnh trừng phạt mới có thay đổi lập trường của Nga về xung đột Ukraine hay không.

Trong khi đó, Ukraine và Liên minh châu Âu hoan nghênh việc Mỹ trừng phạt hai công ty dầu mỏ Nga, trong khi Trung Quốc phản đối động thái này, cho rằng chúng "không dựa trên luật pháp quốc tế".