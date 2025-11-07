Ông Trump nhận trách nhiệm về cuộc tấn công của Israel vào Iran

(VTC News) -

Hôm 6/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên: "Israel tấn công trước. Cuộc tấn công đó rất, rất mạnh. Tôi là người chỉ đạo toàn bộ vụ việc. Khi Israel tấn công Iran lần đầu tiên, đó là ngày trọng đại đối với Israel vì cuộc tấn công gây ra thiệt hại lớn hơn nhiều so với những cuộc tấn công còn lại cộng lại".

Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi ông kêu gọi đảng Cộng hòa xóa bỏ quy tắc filibuster (câu giờ) để sớm thông qua dự luật ngân sách tại Thượng viện với đa số phiếu thuận.

Ông Trump lập luận rằng đảng Cộng hoà nên hành động dựa trên quy định của Thượng viện trước, giống như cách Israel phát động chiến dịch chống Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Israel phát động cuộc tấn công tàn khốc vào Iran mà không có hành động khiêu khích trực tiếp nào vào ngày 13/6, giết chết một số tướng lĩnh cấp cao và nhiều nhà khoa học hạt nhân cũng như thường dân. Sau đó, Iran đáp trả bằng hàng trăm tên lửa tấn công vào Israel.

Trong khi đó, Mỹ tham gia vào kế hoạch tấn công của Israel bằng cách ném bom ba cơ sở hạt nhân lớn của Iran. Nhưng vào những giờ đầu của cuộc chiến, Washington nhấn mạnh Israel hành động đơn phương và cảnh báo Tehran không được trả đũa quân đội cùng lợi ích của Mỹ..

"Israel có hành động đơn phương chống lại Iran. Chúng tôi không tham gia vào cuộc tấn công chống lại Iran và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu vào thời điểm đó.

Sau cuộc tấn công, Israel và Iran đạt thoả thuận ngừng bắn thông qua Mỹ làm trung gian đàm phán. Kể từ đó, ông Trump thường xuyên nhận công lao về mình, nhiều lần tuyên bố Mỹ "xóa sổ hoàn toàn" chương trình hạt nhân của Iran.

Trong những tuần gần đây, ông Trump tiếp tục nhắc lại ông muốn đạt thỏa thuận với Iran để Tehran thiết lập quan hệ chính thức với Israel. Trong những tháng đầu của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump cũng mở cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này và nhiều lần nhấn mạnh ông muốn đạt thỏa thuận với Tehran.

Tuy nhiên, Iran bày tỏ sự hoài nghi về những động thái ngoại giao của Washington. Các quan chức Mỹ và Iran từng lên kế hoạch gặp nhau để đàm phán vào tháng 6, vài ngày trước khi máy bay phản lực của Israel tấn công Tehran.