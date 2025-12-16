Mỹ coi fentanyl là 'vũ khí hủy diệt hàng loạt'

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/12 đã ký sắc lệnh hành pháp xếp “fentanyl bất hợp pháp và các hóa chất tiền chất cốt lõi” vào nhóm "vũ khí hủy diệt hàng loạt". Theo hãng tin Reuters, việc xếp loại này cho thấy ông Trump muốn coi fentanyl không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng, mà là mối đe dọa an ninh quốc gia, tương đương với chiến tranh hóa học.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump gọi đây là “bước đi lịch sử” nhằm bảo vệ người Mỹ trước “thảm họa fentanyl chết người đang tràn vào đất nước”.

“Không có quả bom nào gây ra những gì fentanyl đang gây ra”, ông nhấn mạnh.

Tuyên bố được đưa ra trong lễ trao huân chương cho các quân nhân Mỹ vì “vai trò trung tâm trong bảo vệ biên giới”.

Sắc lệnh nêu rõ fentanyl bất hợp pháp “gần với một loại vũ khí hóa học hơn là một chất gây nghiện”. Theo Reuters, việc phân loại này cho phép Lầu Năm Góc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong nước. Các cơ quan tình báo cũng có thể sử dụng những biện pháp vốn dành cho hoạt động chống phổ biến vũ khí hủy diệt để truy quét các mạng lưới buôn bán ma túy.

Theo luật Mỹ hiện hành, việc sử dụng, đe dọa hoặc âm mưu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt là tội danh đặc biệt nghiêm trọng, có thể đối mặt án tử hình tùy từng trường hợp. Luật cũng định nghĩa "vũ khí huỷ diệt hàng loạt" bao gồm các loại vũ khí liên quan đến tác nhân sinh học, độc tố hoặc vật trung gian truyền dẫn.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump xếp các băng đảng ma túy vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Quyết định này mở đường cho các hành động mang tính quân sự nhằm vào các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Kể từ đầu tháng 9, chính quyền Trump đã không kích các tàu bị nghi chở ma túy tại vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương. Các cuộc tấn công khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Mexico hiện là nguồn cung fentanyl bất hợp pháp lớn nhất vào Mỹ. Nhiều hóa chất dùng để sản xuất loại opioid này được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Fentanyl hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do quá liều tại Mỹ.