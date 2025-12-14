Lính Mỹ bị sát hại tại Syria, ông Trump cảnh báo đáp trả

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 tuyên bố Mỹ sẽ có hành động trả đũa mạnh mẽ nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS), sau khi hai binh sĩ Lục quân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự người Mỹ thiệt mạng trong một vụ phục kích tại Syria.

Phát biểu khi rời Nhà Trắng để tới dự trận bóng bầu dục truyền thống Army-Navy, ông Trump cho biết nước Mỹ đang để tang các binh sĩ và phiên dịch viên thiệt mạng. Ông xác nhận ba binh sĩ khác bị thương nhưng tình trạng ổn định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông, các nạn nhân bị thương được trực thăng đưa về căn cứ al-Tanf, nằm gần khu vực biên giới giữa Syria, Iraq và Jordan.

Sau đó, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, nhấn mạnh rằng “sẽ có hành động trả đũa nặng nề”.

“Đây là cuộc tấn công của ISIS nhằm vào Mỹ và Syria, xảy ra tại một khu vực đặc biệt nguy hiểm, nơi chính quyền Syria chưa kiểm soát hoàn toàn. Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa vô cùng tức giận và bàng hoàng trước vụ tấn công này. Sẽ có sự trả đũa rất nghiêm trọng”, ông Trump viết.

Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, cho biết vụ việc xảy ra khi các binh sĩ Mỹ đang làm nhiệm vụ tiếp xúc với thủ lĩnh địa phương, nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố và truy quét ISIS tại khu vực.

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, tay súng ISIS bị tiêu diệt bởi các lực lượng đồng minh ngay sau vụ tấn công.

Danh tính của các binh sĩ thiệt mạng cũng như thông tin đơn vị sẽ chưa được công bố, cho đến ít nhất 24 giờ sau khi gia đình nạn nhân được thông báo chính thức.

Tính đến tháng 6, Mỹ vẫn duy trì khoảng 1.500 binh sĩ tại Syria, sau khi Lầu Năm Góc ra lệnh rút quân từng phần. Con số này dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn vài trăm người vào cuối năm, theo Fox News.

Mỹ bắt đầu triển khai lực lượng tại Syria từ năm 2014 nhằm ngăn chặn ISIS thiết lập một “nhà nước Hồi giáo”. Ban đầu, Washington vận hành 8 căn cứ quân sự, nhưng đến nay 3 căn cứ đã bị đóng cửa hoặc chuyển giao cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).