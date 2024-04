Nắng nóng gay gắt, Thảo Cầm Viên vắng khách dịp nghỉ lễ

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 28/4, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất 35 - 39 độ C, có nơi đạt 40 độ C. Các tỉnh, thành có nhiệt độ dao động 39-40 độ C gồm: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An.