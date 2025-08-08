MV 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' gây tranh cãi lạm dụng AI, sai lệch lịch sử

(VTC News) -

MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam được phát hành ngày 7/8 với sự tham gia của các nghệ sĩ: Thu Huyền, Quốc Thiên, Quân A.P, Dương Hoàng Yến và Lâm Bảo Ngọc. Ca khúc do Tuấn Cry (tác giả Bắc Bling) sáng tác, được đánh giá cao ở phần âm nhạc trữ tình, hào hùng, tôn vinh lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Tuy nhiên, trái ngược với phần nghe đầy cảm xúc, phần hình ảnh lại bị khán giả đánh giá là “làm giảm giá trị tổng thể” khi lạm dụng công nghệ AI mà thiếu kiểm duyệt nội dung kỹ lưỡng.

MV " Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" gây tranh cãi khi lạm dụng AI, làm sai lệch lịch sử.

Nhiều người xem bức xúc với việc lạm dụng AI và chỉ ra hàng loạt lỗi sai liên quan đến bối cảnh, trang phục, biểu tượng văn hóa và tính chính xác của các chi tiết lịch sử. Điển hình như cảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vốn xảy ra ở vùng đồng bằng Trần Xá, Hải Dương, lại bị minh họa bằng hình ảnh đồi núi không liên quan.

Ngay ở phần mở đầu, bản đồ Việt Nam hiện sai vị trí quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi phần kết lại có trống đồng bị biến dạng, cờ đỏ sao vàng trên mái nhà không đúng quy chuẩn màu sắc.

Tối 8/8, T Production – đơn vị sản xuất MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam lên tiếng sau loạt phản ứng gay gắt từ khán giả về việc lạm dụng hình ảnh trí tuệ nhân tạo (AI) trong MV mang chủ đề lịch sử dân tộc.

Trong thông báo, đơn vị sản xuất giải thích: “MV được thực hiện theo phong cách gợi tả, mượn cảm hứng từ một số sự kiện, điển tích và văn hóa truyền thống Việt Nam để tạo nên một sản phẩm vừa lãng mạn, vừa mới mẻ, thể hiện lòng tự hào dân tộc. Tuy nhiên, một số khung hình đã được lãng mạn hóa, điều này chưa thực sự phù hợp với sản phẩm âm nhạc truyền tải một phần góc nhìn về lịch sử Việt Nam”.

Hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cảm minh họa bằng hình ảnh đồi núi không liên quan.

Đơn vị này cho biết đã quyết định ẩn MV phiên bản AI. “Để thể hiện tinh thần cầu thị và lắng nghe ý kiến từ khán giả, chúng tôi quyết định ẩn MV phiên bản AI. Quan điểm làm nghề của chúng tôi từ trước đến nay là không tạo drama, luôn lắng nghe và hoàn thiện. Một lần nữa, T Production chân thành cảm ơn sự đóng góp và quan tâm của mọi người”.

Bên dưới bài đăng giải thích, khán giả phản ứng bày tỏ sự thất vọng trước cách làm việc thiếu trách nhiệm của ê-kíp: “Không thiếu tư liệu để minh họa lịch sử, sao lại dùng AI một cách vô hồn?”, “ Dùng AI như vậy là xúc phạm lịch sử”, hay “Ủng hộ làm sản phẩm về tình yêu đất nước, nhưng đã làm về lịch sử thì cần chính xác và có trách nhiệm. Yêu nước phải đi đôi với trí tuệ”,... là bình luận của nhiều khán giả.

Nhiều người cho rằng ê-kíp nên thể hiện sự cầu thị bằng hành động cụ thể hơn thay vì chỉ đưa ra lời giải thích và gỡ video.