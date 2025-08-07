MV nhạc Việt được thực hiện hoàn toàn bằng AI

(VTC News) -

Ca sĩ Nguyễn Vũ vừa công bố dự án âm nhạc Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình gồm 34 MV ca ngợi vẻ đẹp 34 tỉnh, thành sau sáp nhập.

Đặc biệt gây chú ý chính là MV mang tên Việt Nam hành trình xanh, được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ AI. Trong MV, các địa danh nổi tiếng của Việt Nam cùng hình ảnh con người được AI tái hiện sinh động. Hình ảnh của Nguyên Vũ cũng được tái hiện khá chân thật.

Hình ảnh của Nguyên Vũ trong MV được thực hiện 100% bằng AI.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, ca sĩ Nguyên Vũ cho biết, để hoàn thành sản phẩm này, anh và ê-kíp kỳ công thực hiện, chỉnh sửa rất nhiều lần mới cho ra sản phẩm ưng ý. Tất cả hình ảnh gồm cảnh vật thiên nhiên, con người, tạo hình Nguyên Vũ trong MV đều do AI tạo ra.

“100% MV được làm bằng AI, rất kỹ lưỡng. Tôi muốn ứng dụng công nghệ để bắt kịp xu hướng thời đại. Tuy nhiên đã là công nghệ thì không thể giống thật 100%. Nếu khán giả khắt khe sẽ nhận xét không giống hoặc không đẹp”, Nguyên Vũ chia sẻ.

Trước đó từng có ca sĩ thực hiện MV bằng AI nhưng lại nhận nhiều phản ứng trái chiều. Chia sẻ về việc này, Nguyên Vũ nói dự án cộng đồng là cống hiến nên anh không ngại khen chê. Anh thừa nhận có thể MV AI làm không tốt nhất nhưng nằm ở giới hạn chấp nhận được.

Anh giải thích thêm làm MV AI không phải để đưa hình ảnh cá nhân vào, nếu muốn vậy thì đã đi quay. Ở sản phẩm này, Nguyên Vũ muốn tái hiện cảnh đẹp thiên nhiên khắp mọi miền đất nước vì không đủ thời gian, điều kiện để đi quay nhiều cảnh đẹp.

"Có thể sản phẩm của tôi không phải là tốt nhất, hay nhất nhưng chúng tôi làm trong khả năng của mình. Tôi làm bằng tâm huyết, tấm lòng của mình. Vì vậy khen chê ra sao chúng tôi đành phải đón nhận với thái độ tích cực. Là dự án cộng đồng, tôi nghĩ sản phẩm cần sự lan toả, mang đến những giá trị tốt đẹp hơn những điều khác", anh nói.

Nguyên Vũ thực hiện dự án "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình".

Nói thêm về dự án Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, Nguyên Vũ cho biết đã ấp ủ từ năm 2024 đến nay. Anh tự hào khi vượt qua các thử thách, hoàn thiện sản phẩm đúng tiến độ.

Qua các tác phẩm, anh muốn góp phần tôn vinh, quảng bá vẻ đẹp của các tỉnh, thành mới, kêu gọi gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá bản sắc vùng miền, ca ngợi vẻ đẹp của người Việt và tỏ lòng biết ơn các anh hùng, mong người nghe thêm yêu và tự hào về quê hương mình.

Nguyên Vũ mong mỏi qua mỗi ca khúc, khán giả sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị, nét đặc trưng của từng địa phương thông qua cảnh vật, con người.

Sau khi công bố dự án, anh sẽ khởi động tour diễn tại các tỉnh, thành khắp cả nước. Ca sĩ muốn hát phục vụ người dân đồng thời quay video làm phiên bản sân khấu live tại từng địa phương.