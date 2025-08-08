Sản phẩm âm nhạc lan tỏa niềm tự hào dân tộc gây sốt, lên top 1 sau vài giờ

(VTC News) -

Sau thời gian ấp ủ, MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam ra mắt và nhanh chóng nhận được nhiều quan tâm. Chỉ sau vài tiếng, MV leo lên top 1 bảng xếp hạng Zing Chart và iTunes. Đây là thành tích cực kỳ ấn tượng với một sản phẩm mang đậm tinh thần dân tộc, giữa loạt ca khúc nhạc trẻ.

MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam".

Đây là sáng tác đầy cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc từ nhạc sĩ Tuấn Cry, với phần sản xuất âm nhạc đến từ Nguyễn Hải Phong và LongX. MV là tác phẩm của đạo diễn Trần Thành Trung, kết hợp giữa sự sáng tạo truyền thống và công nghệ AI đến từ Giám đốc mỹ thuật Kiora Ngô và đạo diễn AI Phạm Vĩnh Khương.

MV Kiếp sau vẫn là người Việt Nam được thực hiện theo phong cách nghệ thuật gợi tả, ẩn dụ. Câu chuyện kể về hành trình của bảo tàng cảm xúc trong một ngày hội non sông, nơi mỗi người tìm về niềm tự hào văn hoá lịch sử Việt Nam.

Những khung hình thực tế được lồng ghép với công nghệ AI hiện đại, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động, thấm đẫm cảm xúc và đầy tính nghệ thuật.

Những hình ảnh lịch sử được tạo dựng bằng AI.

Ca khúc được thể hiện bởi 4 giọng ca trẻ đến từ các show âm nhạc hot nhất hiện nay gồm Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P và Lâm Bảo Ngọc. Ngoài ra còn có sự góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

Chia sẻ thêm về sự góp mặt của NSND Thu Huyền, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết nữ nghệ sĩ rất nhiệt tình, nhanh chóng nhận lời và không nhận bất cứ khoản tiền nào khi tham gia dự án này. Không thể góp mặt trong MV do lịch trình bận rộn, ê-kíp cùng từng có ý tưởng dựng hình ảnh NSND Thu Huyền bằng AI, tuy nhiên do chưa cảm thấy hài lòng nên không sử dụng.

Tuy nhiên, đạo diễn cho biết NSND Thu Huyền đã nhận lời ca khúc này tại sự kiện quốc gia sắp tới.

Bốn ca sĩ trẻ nổi tiếng thể hiện ca khúc.

Ca sĩ Quốc Thiên cho biết chính tình yêu thương thiêng liêng dành cho đất nước đã kết nối các nghệ sĩ lại trong dự án này.

Dương Hoàng Yến tâm sự: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng tham gia chung một sản phẩm âm nhạc. Tôi tò mò không biết bốn màu giọng sẽ hòa quyện thế nào, nhưng càng nghĩ càng hào hứng vì mỗi người một chất riêng”. Còn với Quân A.P, mỗi câu hát trong bài đều “chan chứa niềm tự hào và lòng yêu nước”.

Trong khi đó, Lâm Bảo Ngọc gọi dự án này là “một nguồn động lực lớn”, đồng thời là “thông điệp ý nghĩa gửi đến người trẻ, để lan tỏa tinh thần đoàn kếtvà yêu nước, cùng nhau xây dựng một Việt Nam vững mạnh”.

Ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam sẽ được vang lên trong nhiều chương trình âm nhạc quy mô quốc gia sắp tới, nhân dịp cả nước hướng đến Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Dự án Vietnam Love do T Production phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM (Thành Đoàn TP.HCM), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, TikTok Việt Nam và các đối tác thực hiện. Vietnam Love gồm 3 hoạt động chính là thực hiện sản phẩm âm nhạc cộng đồng, bộ sưu tập áo thun để bán gây quỹ và trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị. Các hoạt động diễn ra từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026.