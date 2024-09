Muốn vượt qua ‘Độc thủ đại hiệp’, Lý Tiểu Long sang Nhật Bản mời ‘kiếm sĩ mù’

(VTC News) -

Lý Tiểu Long được biết đến với việc phổ biến kungfu ở Hollywood và sự nghiệp ngắn ngủi của ông đã mãi mãi thay đổi điện ảnh, đặc biệt là dòng phim võ thuật. Lý Tiểu Long có nhiều trận chiến trên màn ảnh với các diễn viên võ thuật nổi tiếng. Trên thực tế, nhiều người trong số họ là học trò của ông.

Tuy nhiên theo tờ Screenrant, Lý Tiểu Long từng mời một ngôi sao võ thuật Nhật Bản nổi tiếng tham gia vào bộ phim của ông nhưng không thành công. Thậm chí ngôi sao võ thuật này còn là thần tượng của Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long mời thần tượng đóng phim

2 tờ Screenrant và Essentiallysports đều khẳng định ngôi sao võ thuật được Lý Tiểu Long ngỏ lời mời chính là Shintaro Katsu, diễn viên Nhật Bản nổi tiếng với vai “kiếm sĩ mù” trong loạt phim Zatoichi. Shintaro Katsu (sinh năm 1931), được Lý Tiểu Long ngưỡng mộ vì các động tác nhanh nhẹn và màn trình diễn thú vị trên màn ảnh.

Nhân vật Zatoichi do Shintaro Katsu thủ vai trong loạt phim cùng tên đã chinh phục khán giả của dòng phim võ thuật. Trong phim, Zatoichi bề ngoài là một người mù hành nghề mát xa, châm cứu, hoặc đôi khi xuất hiện như một tay cờ bạc, một người chơi nhạc. Tuy nhiên nhân vật này lại sở hữu kiếm thuật cao cường.

Sức hút của Zatoichi lớn đến nỗi có 26 bộ phim về nhân vật này được sản xuất do Shintaro Katsu đóng vai chính. Bộ phim Zatoichi đầu tiên được sản xuất vào năm 1962 đã gây tiếng vang lớn.

Shintaro Katsu nổi tiếng với vai Zatoichi, một kiếm sĩ mù

Là một người đam mê với võ thuật và điện ảnh, không có gì ngạc nhiên khi Lý Tiểu Long bị thu hút bởi nhân vật Zatoichi và diễn viên Shintaro Katsu. Trong cuốn sách “Bruce Lee: A Life” của Matthew Polly đã tiết lộ về việc Lý Tiểu Long muốn mời Zatoichi đóng phim “Fist of Fury” 1972 (Tinh Võ Môn).

Theo Essentiallysports, trong trong giai đoạn tiền sản xuất của “Fist of Fury”, Lý Tiểu Long đã thất vọng với kịch bản kém cỏi của bộ phim do La Duy đạo diễn. Ông đã từ chối bắt đầu quay phim cho đến khi kịch bản chi tiết được viết xong. Điều này đã trì hoãn quá trình sản xuất bộ phim trong một thời gian đáng kể. Lý Tiểu Long thậm chí đã cố gắng đã tìm cách biến “Fist of Fury” thành một siêu phẩm trong ngành.

“Lý Tiểu Long sang Nhật Bản để mời thần tượng của mình tham gia bộ phim. Lý Tiểu Long đã đến quận Roppongi của Tokyo để gặp Shintaro Katsu, ngôi sao 40 tuổi của loạt phim Zatoichi. Cuốn sách tiểu sử của Lý Tiểu Long tiết lộ những lời có cánh mà ông đã nói với ngôi sao điện ảnh Nhật Bản: "Ông Katsu, tôi rất kính trọng ông, cả về mặt điện ảnh và những mặt khác. Tôi muốn diễn xuất cùng ông và tôi muốn học hỏi từ ông”, tờ Essentiallysports viết.

Lý Tiểu Long muốn vượt qua Vương Vũ

Thật không may cho Lý Tiểu Long bởi vào thời điểm đó, Katsu đã bị ràng buộc hợp đồng với các dự án phim khác và không thể tham gia "Fist of Fury" hoặc bất kỳ bộ phim nào khác của Lý Tiểu Long. Tuy nhiên, Katsu đã giới thiệu các diễn viên khác trong đoàn của mình là Riki Hashimoto và Jun Katsumura. Cả hai sau này đều được chọn vào vai phản diện trong "Fist of Fury".

Screenrant tỏ ra tiếc nuối khi Shintaro Katsu không thể hợp tác với Lý Tiểu Long trong bộ phim "Fist of Fury". Tờ báo này cho rằng nếu Shintaro Katsu góp mặt, khán giả sẽ được chứng kiến trận chiến tuyệt vời của 2 ngôi sao võ thuật trên màn ảnh.

“Lý Tiểu Long muốn Katsu xuất hiện trong bộ phim của mình vì nhiều lý do. Lý Tiểu Long nổi tiếng với việc kết hợp các phong cách võ thuật từ khắp nơi trên thế giới. Do vậy, một samurai sẽ là một võ sĩ tuyệt vời để ông học hỏi”, tờ Screenrant viết.

Trước đó, Shintaro Katsu từng hợp tác với một diễn viên võ thuật của Hong Kong là Vương Vũ, người nổi như cồn với vai “Độc thủ đại hiệp”. Theo tờ 163, thời điểm Vương Vũ nổi tiếng, danh tiếng của Lý Tiểu Long vẫn còn khiêm tốn.

Theo Matthew Polly, người viết cuốn "Bruce Lee: A Life", danh tiếng của Vương Vũ ở Hong Kong và vị thế là ngôi sao võ thuật hàng đầu nơi đây đã kích hoạt "tính cạnh tranh cao độ" của Lý Tiểu Long, khiến ông làm việc chăm chỉ để vượt qua diễn viên này.

Screenrant tiết lộ rằng Lý Tiểu Long hy vọng sự xuất hiện của Shintaro Katsu sẽ giúp bộ phim “Fist of Fury” của mình vượt qua Vương Vũ và củng cố vị thế của ông trong dòng phim võ thuật. Thời điểm đó, Lý Tiểu Long coi Vương Vũ là "một diễn viên cố đóng giả là một người cứng rắn, không phải là một võ sĩ thực thụ".

Lý Tiểu Long trong phim "Fist of Fury"

“Cuối cùng, có lẽ Lý Tiểu Long đã đúng. Bộ phim "Fist of Fury" là kiệt tác võ thuật, nhưng ý tưởng về cao thủ kung fu đối đầu với một samurai huyền thoại sẽ đưa bộ phim lên tầm cao mới. Lý Tiểu Long và Katsu đều nổi tiếng là có thể theo kịp những động tác nhanh và ​​màn trình diễn của cả 2 trên màn ảnh sẽ tạo nên một bộ phim hấp dẫn. Thật không may, đây là trận đấu mà người hâm mộ Lý Tiểu Long sẽ không bao giờ được chứng kiến”, Screenrant viết.

Trong khi đó, tờ 163 của Trung Quốc thừa nhận với bộ phim "Fist of Fury", tên tuổi của Lý Tiểu Long đã vượt qua Vương Vũ.

“Những bộ phim như "Độc thủ đại hiệp" đã làm cho Vương Vũ nổi tiếng. Sau đó, Lý Tiểu Long nổi lên. Những bộ phim của Lý Tiểu Long như "Fist of Fury" cho thấy những động tác võ thuật mạnh mẽ, điều này cũng làm cho các trận chiến trong phim Hong Kong trở nên đa dạng hơn. Những cú đá uy lực và phim võ thuật của Lý Tiểu Long rất được ưa chuộng ở thời điểm đó, khiến ông vượt qua cả Vương Vũ”, tờ 163 khẳng định.