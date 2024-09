10 tuyệt kỹ trên phim của Lý Tiểu Long: Số 1 là cú đá khiến đối phương văng 3m

1.Cú đá sidekick (đá ngang): Bruce Lee đã hoàn thiện kỹ thuật đá ngang thông qua việc tập luyện cùng huyền thoại Taekwondo Jhoon Rhee. Một số khoảnh khắc ấn tượng nhất trên màn ảnh của Lý Tiểu Long liên quan đến việc ông tung ra cú đá ngang. Trong phim "The Way of the Dragon", Lý Tiểu Long tung cú đá ngang khiến người đấu tập với ông (có cầm miếng đệm để đỡ đòn) văng ra phía sau khoảng 3m. Trong phim "Enter the Dragon", Lý Tiểu Long tiếp tục sử dụng một cú đá ngang mạnh mẽ khi đối đầu với nhân vật O'Hara khiến nhân vật này văng ra phía sau. Lực đá của Lý Tiểu Long mạnh đến nỗ những người đỡ O'Hara cũng ngã xuống. Screenrant nhận định những cú đá ngang của Lý Tiểu Long chính là động tác võ thuật đẹp nhất và ấn tượng nhất trong sự nghiệp của ông trên phim ảnh.