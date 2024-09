Mũi Vi Rồng – thắng cảnh hình rồng vươn ra giữa biển ở Bình Định

(VTC News) -

Mũi Vi Rồng ở đâu? Hướng dẫn đường đi

Mũi Vi Rồng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng, tọa lạc tại thôn Tân Phụng, thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Địa danh này còn có một tên gọi khác là Mũi Rồng. Tên gọi này xuất phát từ hình dạng ngọn núi rất giống với một con rồng vươn mình ra biển lớn. Đến nay, Mũi Rồng vẫn luôn là điểm tham quan hút khách tại Quy Nhơn bởi nét đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ của tạo hóa.

Mũi Vi Rồng nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 70km, cách huyện Phú Mỹ khoảng 20km. Để di chuyển đến địa chỉ này, bạn có thể đi dọc theo Quốc lộ 19, sau đó đi qua Võ Nguyễn Giáp để đến Quốc lộ 19B. Lúc này, bạn tiếp tục di chuyển theo tuyến đường ĐT 640 và ĐT 632 để đến với Mỹ Thọ. Lúc này bạn hỏi bất kỳ người dân nào bên đường cũng sẽ được hướng dẫn nhiệt tình đến Mũi Rồng.

Mũi Vi Rồng mang hình thù đặc biệt giữa biển khơi

Mũi Vi Rồng thực chất là một phần của một ngọn núi nằm sát biển, thuộc thôn Tân Phụng, xã Mỹ Thọ. Khu vực gồm nhiều ghềnh đá nhấp nhô, giống như một con rồng khổng lồ đang nằm vươn mình về phía biển lớn.

Theo truyền thuyết, khu vực này là một khối có hình giống vi cá chép. Người dân địa phương thường gọi là “đá vảy rồng”. Một thầy địa lý người nhà Đường (Trung Quốc) có tên Cao Biền chuyên tìm những nơi có long mạch để yếm. Cao Biền thấy mũi Rồng có linh khí kết tụ bèn phù phép chém đứt để trừ hậu họa.

Long mạch bị chém đứt, vảy rồng rơi, máu rồng đổ đọng lại tạo thành những hòn đá son nhỏ nằm lẫn trong cát. Loại đá son này rất cứng, khi mài với nước thì cho ra màu đỏ thắm. Ngày đó, học trò thường hay về đây để lấy loại đá này về làm son cho thầy chấm bài. Khi chiều xuống, những bãi đá như bãi Bàn, Đá Dựng lô xô kỳ thú. Khu vực mũi Vi Rồng trông như một con rồng đang vươn mình ra biển.

Khu du lịch Mũi Vi Rồng có gì trải nghiệm?

Ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hoang sơ từ đỉnh Mũi Vi Rồng

Điều khiến cho du khách ngỡ ngàng khi lần đầu tiên đặt chân đến Mũi Vi Rồng đó chính là cảnh đẹp hoang sơ đến nao lòng. Với những người thích trải nghiêng trekking, khi leo lên “lưng Rồng”, bạn đã có thể cảm nhận được làn gió mát lạnh quanh người, xa xa là cảnh đẹp biển cả mênh mông.

Từ đỉnh Mũi Rồng, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh vùng biển xanh trong, cát trắng, phía xa là những con thuyền đánh cá của ngư dân. Từng đợt sóng vô vào bờ mang theo những làn gió mát – đây sẽ là cảm giác cực chill mang đến cho du khách sự thích thú khi du lịch tại Mũi Vi Rồng.

Khám phá hang động xuyên ra biển bên trong lòng núi

Đến bởi Mũi Rồng, những du khách yêu thích sự khám phá chắc chắn sẽ không thể bỏ qua hang động xuyên ra biển. Cụ thể, trong lòng của Mũi Vi Rồng có một hang động trống hai đầu, nối dài ra biển lớn. Thông thường du khách sẽ ít vào bên trong hang, chỉ biết rằng bên trong có nhiều mỏm đá với những hình thù khác nhau. Nếu bạn tò mò có thể cùng bạn bè, người thân khám phá bên trong hang, tuy nhiên bạn cần chú ý rằng hang khá hẹp và sâu.

Tắm biển đắm mình trong làn nước mát lạnh

Nước biển tại Mũi Vi Rồng rất trong và mát, kèm theo đó là bãi cát trắng mịn. Đây thực sự là một vùng biển đẹp để bạn ngâm mình thư giãn, giải tỏa những căng thẳng sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. Du khách nên tắm ở những vùng gần bờ, tránh di chuyển quá xa hoặc tắm tại nơi có nhiều mỏm đá, dễ gây va đập nguy hiểm.

Check-in ghi lại những bức ảnh đẹp lung linh

Có thể bạn chưa biết, Mũi Vi Rồng cũng được liệt kê vào list các điểm check in Quy Nhơn không thể bỏ lỡ. Bạn có thể check in ở bãi biển, trên đỉnh núi, các mỏm đá, ngọn Hải Đăng Vũng Mới… Tuyệt tác của non nước Quy Nhơn sẽ giúp bạn có được những bức hình đẹp lung linh.

Nếu bạn đến với vùng biển Quy Nhơn vào mùa đông thì có thể tham gia lướt ván – đây là một trong những địa chỉ lướt ván tuyệt vời nhất vào mùa đông theo đánh giá của nhiều du khách. Cũng chính là lý do này mà dù mùa đông giá lạnh thì Mũi Vi Rồng vẫn thu hút rất nhiều lượt khách tham quan. Với những người yêu thích thể thao mạo hiểm thì đây thực sự là một trải nghiệm không nên bỏ lỡ.

Lặn ngắm quần thể rặng san hô tuyệt đẹp

Mũi Vi Rồng là nơi có quần thể rặng san hô đẹp, do vậy, đây là nơi rất phù hợp cho du khách trải nghiệm lặn biển ngắm san hô. Tại điểm du lịch, du khách có thể thuê các dụng cụ như: đồ lặn, áo phao, dụng cụ bơi… sau đó bắt đầu hành trình khám phá đại dương của mình. Theo kinh nghiệm của những du khách trước đó thì bạn nên lặn ngắm san hô theo người dân địa phương hoặc theo nhóm để đảm bảo an toàn.

Thưởng thức các món hải sản tươi ngon

Thưởng thức hải sản Quy Nhơn tại Mũi Vi Rồng, du khách có thể tham khảo nhiều món ngon như: rạm ram me, gà bó đất sát, cá lóc nướng trui, rau rừng chấm mắm lạm, cá thác lác nấu lá giang, chình um chuối… Đa số các hàng quán quanh địa chỉ này đểu bán đồ ăn tươi ngon với mức giá phải chăng, vì thế du khách có thể yên tâm thưởng thức mà không lo bị chặt chém.

Khám phá ẩm thực đa dạng.

Kinh nghiệm đi Mũi Vi Rồng

Là một địa điểm nổi tiếng, do vậy mỗi ngày Mũi Vi Rồng tiếp đón hàng trăm lượt khách tham quan. Để chuyến đi của mình trở nên thuận lợi, du khách nên lưu ý một vài thông tin sau:

Ưu tiên mặc quần áo gọn nhẹ, đi dép hoặc giày thể thao để dễ dàng tham gia các hoạt động như: khám phá hang động, leo núi…

Nên kết hợp với các trải nghiệm du lịch ở vùng lân cận để chuyến đi của mình trở nên thú vị, ví dụ như: tham quan làng bí đao khổng lồ, lặn biển ngắm san hô tại Bãi Bàng, vui chơi tại đầm Trà Cổ…

Nên hỏi giá trước khi sử dụng các dịch vụ.

Chuẩn bị các đồ dùng chống nắng như áo, mũ, kem chống nắng…Khi leo núi, khám phá hang động nên đi theo đoàn và hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn.