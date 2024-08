Làng chài An Hải – điểm du lịch hút khách ở Phú Yên

(VTC News) -

An Hải không phải là nơi được quá nhiều người biết đến dù con đường dẫn đến làng chài hội tụ khá nhiều địa điểm tham quan nổi tiếng của Phú Yên như: Bãi Xép, nhờ thờ cổ Mằng Lăng, Hòn Yến hay Gành Đá Đĩa Phú Yên cách đó từ 8 đến 20km.

Tuy nhiên đối với hội nghiện xê dịch thích khám phá Phú Yên để tìm về cảm giác yên bình, tạm thời “trốn” nơi phố thị ồn ã, xa hoa thì làng chài An Hải đích thị là “toạ độ” lý tưởng để ghé thăm.

Khung cảnh làng chài An Hải mộc mạc, dân dã.

Làng chài An Hải may mắn được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp ban sơ mà không phải nơi nào cũng có được. Cứ thử một lần chạm chân đến làng chài An Hải, hẳn bạn sẽ phải bất ngờ vì khung cảnh tàu thuyền neo đậu tấp nập trên bãi cát vàng rộng mênh mông, dòng nước trong vắt, xanh biếc nhìn thấy được cả rong rêu và đàn cá bảy màu cùng những mái nhà nhỏ nhắn đơn sơ đầy bình dị.

Đến với làng chài An Hải, bạn sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một trong những làng chài đẹp nhất Phú Yên và được ví như hòn ngọc duyên hải Nam Trung Bộ, cũng như hoà mình vào nhịp sống đầy dân dã cùng người dân địa phương.

Từ TP.HCM, bạn có thể di chuyển bằng xe khách giường nằm hoặc máy bay đến Tuy Hòa, sau đó chuyển sang taxi hoặc thuê xe máy đến thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An. Các phương tiện di chuyển thông dụng ở đây bao gồm taxi (13.200 đồng/km), xe máy (100.000 – 150.000 đồng/ngày) phù hợp với khách du lịch.

Làng chài An Hải ở Phú Yên mang đến không khí đặc trưng của một ngôi làng ven biển, thu hút du khách bởi vẻ đẹp riêng biệt.

Hiện tại, ở làng chài An Hải vẫn chưa có nhiều lựa chọn lưu trú. Các homestay là lựa chọn chính để phục vụ du khách, giá khoảng 300.000 – 400.000 đồng/phòng đôi. Nếu đi cùng bạn bè hoặc người thân, bạn có thể thuê phòng tập thể để tiết kiệm chi phí. Đồ uống và các dịch vụ tại Phú Yên nói chung và An Hải nói riêng đều có giá cả hợp lý, tuy nhiên bạn nên tham khảo giá cả trước khi sử dụng dịch vụ.

Mục sở thị vẻ đẹp và cuộc sống bình dị ở làng chài An Hải

Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho làng chài An Hải cảnh sắc cực yên ả và thanh bình. Dù là bình minh hay hoàng hôn ráng chiều, biển tại làng chài An Hải lúc nào cũng đều mang vẻ đẹp kiều diễm, quyến rũ khó tả.

Bình minh rực rỡ trên mặt biển làng chài An Hải.

Bãi biển tại làng chài An Hải khá dốc nên nếu bạn có ý định tắm biển tại làng chài An Hải thì không nên tắm quá xa bờ để giữ an toàn cho bản thân.

Bình thường như mọi ngày, khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc những chiếc thuyền đánh cá bắt đầu ra khơi. Để rồi khi bình minh ló dạng, ngư dân trở về với khoang thuyền đầy ắp những “món quà” từ biển khơi.

Bến cá cũng từ đó mà ra đời, mang lại cho người dân địa phương những bữa cơm đạm bạc nhưng đủ đầy và dinh dưỡng.

Bến cá và hải sản làng chài An Hải

Thời gian hoạt động: 5h đến 7h sáng.

Bến cá của làng chài An Hải là nơi tập trung nhiều hải sản tươi sống vừa được đánh bắt về sau cả đêm dài. Bạn nên tranh thủ dậy sớm vào buổi sáng nếu muốn tận tay rinh về cả rổ hải sản tươi ngon để thưởng thức.

Bến cá của làng chài An Hải là nơi tập trung nhiều hải sản tươi sống vừa được đánh bắt về sau cả đêm dài.

Gọi là bến cá nhưng quy mô hoạt động lại không quá rộng lớn vì chủ yếu mua – bán tại đây chỉ có dân địa phương hoặc các thương nhân thu mua để phân phối đến các nhà hàng hải sản “mối ruột”.

Bạn có thể dạo quanh một vòng trên bãi biển của làng chài An Hải để cảm nhận gió biển sáng sớm cũng như mua hải sản để tiện mang về chế biến ở homestay.

Hải sản mua tại bến cá nên lúc nào cũng đạt độ tươi ngon nhất định. Thường dân địa phương sẽ đem hấp, ăn kèm với nước chấm mắm chanh, ớt theo công thức pha chế mang “chất” riêng của ngư dân làng chài An Hải.

Không còn gì tuyệt vời và bình dị hơn việc tận hưởng bữa ăn dân dã đầy đủ mực, cá, tôm cực kỳ ngon lành giữa tiếng sóng biển dạt dào êm ả.