Mua xe cuối năm: Nhiều hãng 'tung' ưu đãi tới 100% lệ phí trước bạ

Tháng 9, Skoda - thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Séc - giới thiệu mẫu sedan Slavia tại Việt Nam, với mức giá niêm yết từ 468 – 568 triệu đồng.

Ngay khi ra mắt, hãng xe châu Âu này đã mạnh tay áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế của Skoda Slavia xuống còn 421 - 511 triệu đồng. Bước sang tháng 10, ưu đãi này tiếp tục được duy trì, giúp mẫu xe tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mẫu xe Slavia có khoảng sáng gầm ấn tượng 179 mm giúp vượt qua nhiều địa hình đa dạng. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Dù là thương hiệu còn mới mẻ với người tiêu dùng trong nước, Skoda lại nằm trong nhóm các hãng xe hàng đầu châu Âu. Việc lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên tại Đông Nam Á thể hiện chiến lược dài hạn của hãng trong khu vực. Những ưu đãi mạnh tay được xem là bước đi cần thiết để Skoda tạo dấu ấn, khẳng định chất lượng và mở rộng tệp khách hàng.

Mới đây, mẫu SUV đầu bảng Skoda Kodiaq vừa được vinh danh “Xe được yêu thích của năm” tại lễ trao giải Better Choice Awards 2025. Cùng với thiện cảm ngày càng tích cực từ người tiêu dùng, chính sách giá linh hoạt được đánh giá giúp Skoda tăng khả năng tiếp cận khách hàng Việt.

Skoda lấy được thiện cảm của người dùng Việt tại Lễ trao giải Better Choice Awards 2025.

Bên cạnh Slavia, mẫu SUV Kushaq sản xuất tại Việt Nam cũng được ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, với giá bán chỉ từ 569 triệu đồng. Dòng SUV 7 chỗ Kodiaq bản VIN 2024 cũng áp dụng mức giảm tương tự.

Dù chưa công bố doanh số cụ thể, hiệu quả từ chiến lược hỗ trợ chi phí trực tiếp của Skoda phần nào được phản ánh qua diễn biến thị trường, khi nhiều hãng xe khác cũng tăng tốc tung ưu đãi mạnh.

Tháng 9, Hyundai ghi nhận tổng doanh số 4.296 xe, tăng 16,1% so với tháng trước. Hãng xe Hàn Quốc triển khai nhiều chương trình ưu đãi lớn.

Mẫu Hyundai Accent được giảm tối đa 40 triệu đồng, giúp doanh số tháng 9 đạt 406 xe, tăng trở lại sau hai tháng sụt giảm (tháng 8: 332 xe; tháng 7: 504 xe). Sang tháng 10, mức giảm trực tiếp nâng lên 50 triệu đồng.

Hyundai Tucson là mẫu xe bán chạy nhất tháng 9 với 952 xe, tăng 54% so với tháng 8. Theo sau là Hyundai Creta với 915 xe, tăng 52,5%. Cả hai mẫu xe đều được ưu đãi lần lượt 55 và 50 triệu đồng, duy trì sang tháng 10.

Hyundai Tucson có mức tăng doanh số mạnh và được hỗ trợ 55 triệu đồng.

Tương tự, Toyota ghi nhận mức tăng trưởng 36% trong tháng 9. Bước sang tháng 10, hãng tiếp tục áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho các dòng xe chiến lược như Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, tương ứng 46 - 75 triệu đồng, trong khi một số mẫu khác giảm tương đương 50% phí trước bạ.

Một hãng xe Nhật khác là Honda cũng duy trì chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, trong đó có Honda City - mẫu xe từng giữ ngôi vương phân khúc sedan cỡ B trong tháng 9, nhưng bất ngờ mất vị trí dẫn đầu vào tay Toyota Vios trong tháng 10.

Ở phân khúc sản phẩm xe điện, VinFast trở thành thương hiệu ô tô đầu tiên tại thị trường Việt Nam vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm. Xe điện tiếp tục được hưởng mức giảm lệ phí trước bạ 100% theo Nghị định số 51/2025/NĐ-CP của Chính phủ, giúp người tiêu dùng tự tin lựa chọn những mẫu xe điện thân thiện với môi trường.

Xe điện được nhiều người lựa chọn.

Sau tháng Ngâu ảm đạm, thị trường xe bước vào quý IV có thể quyết định cho kết quả cả năm. Trong bối cảnh nhiều người còn cân nhắc về giá, chiến lược đánh thẳng vào ví tiền người mua được xem là cách hiệu quả để hãng xe và khách hàng sớm “trao khóa”.