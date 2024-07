'Mua sắm xanh, sống trong lành' với Tháng không túi nylon tại thành phố Huế

(VTC News) -

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa. Số lượng túi nylon thải ra môi trường hàng năm là khoảng 31,4 tỷ túi, chỉ 17% trong số đó được tái sử dụng (số liệu năm 2018).

Tại thành phố Huế, siêu thị GO! Huế (Central Retail Việt Nam) ước tính có khoảng 8.000 túi nylon được sử dụng mỗi ngày, siêu thị Co.opmart Huế (Saigon Co.op) khoảng 3.100 túi/ngày. Tại sự kiện "Tuần lễ không túi nylon" vào năm 2023 tại Huế đã có 19.000 túi nylon được giảm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Với chủ đề “Mua sắm xanh, sống trong lành”, sự kiện “Tháng không túi nylon” khuyến khích người tiêu dùng chủ động giảm sử dụng túi nylon khi đi mua sắm bằng cách mang theo túi cá nhân, túi thân thiện môi trường hoặc tái sử dụng lại các loại túi nylon.

Tham gia sự kiện, siêu thị GO! Huế (Central Retail Việt Nam) thực hiện không phát túi nylon tại quầy tính tiền vào thứ 4 hàng tuần trong khung giờ 8h00 đến 13h00 từ 03/7 đến hết ngày 31/7. Siêu thị Co.opmart Huế (Saigon Co.op) thực hiện không phát túi nylon tại quầy tính tiền trong cả ngày thứ 4 hàng tuần từ 03/7 đến hết ngày 31/7.

Khách hàng đến mua sắm tại hai siêu thị trong thời gian sự kiện được khuyến khích mang theo túi cá nhân để mua sắm. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thùng carton có sẵn tại siêu thị hoặc mua túi tái sử dụng thân thiện với môi trường tại các siêu thị với giá ưu đãi để thay thế cho việc nhận túi nylon.

Lễ phát động sự kiện “Tháng không túi nylon” diễn ra vào sáng ngày 03/7/ tại khuôn viên siêu thị GO! Huế đã thể hiện cam kết của siêu thị GO! Huế (Central Retail Việt Nam) và Co.opmart Huế (Saigon Co.op) trong việc giảm sử dụng túi nylon và đồ nhựa dùng một lần khi đi mua sắm. Các đơn vị siêu thị cũng trình bày kế hoạch giảm sử dụng nhựa, túi nylon trong thời gian tới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hoàng Ngọc Tường Vân, quản lý dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” nhấn mạnh: “Sự kiện tiếp nối thành công của sự kiện tuần lễ không túi nylon diễn ra vào năm 2023 tại thành phố Huế nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc giảm sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Chúng tôi kỳ vọng mỗi người dân hãy thực hiện một hành động rất nhỏ thôi là giảm sử dụng túi nylon khi đi mua sắm để tạo ra sự thay đổi lớn hơn, góp phần xây dựng thói quen “mua sắm xanh”, phát triển nền kinh tế tuần hoàn, để môi trường ngày một bền vững, để thành phố Huế ngày càng sáng, xanh, sạch, là đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam.”

Về phía Saigon Co.op, bà Dương Thị Tuất - Giám đốc Siêu thị Co.opmart Huế chia sẻ: “Tiếp nối thành công năm 2023 và đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với nhiều người hơn, Co.opmart Huế vinh dự hợp tác cùng WWF tổ chức “Tháng không túi nylon” vào năm 2024.

Với điểm mới thời gian sẽ được kéo dài hơn so với năm 2023. Mặc dù đây cũng chỉ là những hành động nhỏ trong hành trình bảo vệ môi trường, nhưng chúng tôi tin rằng sự chung tay góp sức của từng cá nhân và tập thể sẽ tạo nên những thay đổi to lớn cho môi trường.

Siêu thị Co.opmart Huế luôn mong muốn nhận được sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và quý khách hàng để cùng chung tay xây dựng giá trị cho cộng đồng.”

Ông Chalermchai Pornsiripiyakool, Phó chủ tịch Đối ngoại Quốc tế và Trách nhiệm Xã hội Tập đoàn Central Retail, chia sẻ: “Từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, Tập đoàn Central Retail đã không ngừng nỗ lực để thực hiện vai trò của một nhà bán lẻ có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Với vai trò là Thành viên của Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi nylon, Central Retail luôn sẵn sàng chung tay với các đối tác và các bên liên quan để cùng nhau thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc giảm sử dụng túi nylon cho toàn xã hội; thay đổi hành vi mua sắm theo hướng tích cực.

Đó là lý do siêu thị GO! Huế, một thành viên của Central Retail tích cực đồng hành cùng Tháng không túi nylon” tại Thành phố Huế. Bên cạnh việc phối hợp tổ chức sự kiện hôm nay, chúng tôi tiếp tục có các hoạt động truyền thông tại siêu thị GO! Huế, chương trình kéo dài liên tục trong suốt 1 tháng, vào mỗi thứ 4 sáng hàng tuần.

Chúng tôi hy vọng, người tiêu dùng ở Huế cũng như khách du lịch trong và ngoài nước khi tham quan và mua sắm tại GO! Huế trong dịp này sẽ hưởng ứng mạnh mẽ chương trình này, qua đó dần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường”.

Về Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam” Dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa miền Trung Việt Nam" được xây dựng với sự tài trợ của WWF-Na Uy (thông qua WWF-Việt Nam) và tiếp nhận bởi UBND thành phố Huế nhằm mục tiêu hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái các vùng đất ngập nước và ven biển không bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa. Thông qua một loạt các biện pháp can thiệp với sự tham gia của các bên liên quan bao gồm các khối công tư, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng địa phương với mục tiêu giảm 30% lượng thất thoát rác thải nhựa vào năm 2024. Dự án được thực hiện trong 4 năm, từ năm 2021-2024 và được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn khởi động dự án (2021) và giai đoạn triển khai thực hiện (2022-2024).