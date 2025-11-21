Các nhà mạng tăng cường ứng cứu mạng lưới, hỗ trợ người dân vùng lũ

(VTC News) -

Trong 2 ngày 19 và 20/11, các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai phải đối mặt với đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây ngập lụt trên diện rộng và chia cắt nhiều khu vực. Lượng mưa dồn dập trong thời gian ngắn đã khiến nhiều tuyến đường bị cấm, nhiều vùng dân cư bị cô lập, lưới điện cùng hạ tầng thiết yếu bị gián đoạn.

Tập đoàn VNPT cho biết, VNPT đã triển khai lực lượng kỹ thuật khẩn cấp, bất chấp thời tiết khắc nghiệt, nhằm duy trì thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Ngay trong ngày 19/11, nhiều sự cố đứt cáp quang đã xảy ra. Khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật của VNPT Gia Lai và VNPT Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Hạ tầng viễn thông chịu tác động nặng nề của mưa lũ.

Tại Khánh Hòa, nơi mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, các kỹ sư VNPT triển khai công tác khắc phục mạng lưới ngay trong đêm mưa, dù có những điểm phải đi bộ hàng cây số mới tiếp cận được vị trí bị sự cố.

Nhờ sự quyết tâm này, thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành, cứu hộ, cứu nạn, cũng như kết nối thoại và dữ liệu cho người dân vẫn được duy trì thông suốt trong thời điểm khó khăn nhất.

Bên cạnh việc khắc phục hạ tầng, VNPT cũng đã kích hoạt giải pháp roaming 2 chiều với các nhà mạng khác tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, giúp giảm tải áp lực mạng lưới và bảo đảm liên lạc liên tục.

Trong bối cảnh mưa gió, mất điện, các điểm giao dịch của VNPT đã kịp thời mở cửa đón tiếp người dân đến tránh trú, sạc pin điện thoại và các thiết bị thông tin.

Khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật của VNPT lập tức có mặt để xử lý sự cố.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết, ngay trong đêm 19/11, các đội ứng cứu từ Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung được triển khai khẩn cấp để hỗ trợ Đài Viễn thông Bình Định.

Tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài đã làm nước lũ dâng cao, khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn trong việc tiếp cận các trạm viễn thông.

Trong bối cảnh thời tiết phức tạp, các kỹ sư của MobiFone vẫn nỗ lực bám sát địa bàn, áp dụng mọi biện pháp để duy trì hoạt động ổn định cho các trạm còn vận hành, đảm bảo vùng phủ sóng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Với những trạm bị cô lập nhưng có vai trò quan trọng đối với an toàn và an ninh mạng lưới, MobiFone đã phối hợp với công an địa phương để xây dựng phương án tiếp cận an toàn và nhanh chóng.

Các kỹ sư của MobiFone ứng cứu sự cố tại Khánh Hòa. (Ảnh: MobiFone)

Hiện tại, toàn bộ hệ thống MobiFone đang duy trì chế độ trực 24/7, huy động tối đa nhân lực và thiết bị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. MobiFone cam kết đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và an toàn, góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai tại khu vực miền Trung.

Cùng lúc đó, Tập đoàn Viettel triển khai phương án bảo đảm thông tin quy mô lớn tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm ứng phó với tình hình khẩn cấp.

Gần 6.000 máy phát điện cơ động đã được bố trí tại các tỉnh trọng điểm để duy trì hoạt động của các trạm phát sóng. Đặc biệt, Viettel đã tăng cường 9 xe phát sóng cơ động, đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn trong mọi tình huống.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Viettel đã triển khai thêm 4 drone vận tải để vận chuyển vật tư và nhu yếu phẩm khi các tuyến đường bộ bị chia cắt. Đồng thời, hệ thống flycam cũng được sử dụng để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, Viettel cũng mở rộng khả năng roaming giữa các nhà mạng, giúp người dân duy trì liên lạc ngay cả khi một phần mạng lưới gặp sự cố do thời tiết cực đoan.

Tập đoàn đã triển khai các gói hỗ trợ liên lạc khẩn cấp cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm tăng lưu lượng, tặng dung lượng thoại và ưu đãi cho thẻ nạp.